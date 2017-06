Elítélték a győri Árpád úti brutális késelés elkövetőjét, aki gitárral is ütötte a nő fejét - fotók

A férfi megbánásról beszélt, azt állítja nem akarta megölni Szilviát, csak elborult az agya, sokkot kapott. Ám az üldözés - dr. Németh Miklós tanácsának indoklása szerint - kitartó volt, s végül egyenes szándékkal akart végezni áldozatával a férfi, aki még gitárral is ütötte a nő fejét.A vádirat szerint a vádlottnak meglévő házassága mellett 2014 óta volt a barátnője a sértett. 2015-ben a vádlott válókeresetet nyújtott be, de a válása elhúzódott, ezért barátnője megszakította a kapcsolatot vele. A vádlott azonban kérte, hogy még egyszer találkozzanak, ahol egymástól elbúcsúzhatnak. Erre 2016 márciusában került sor.A vádlott barátnője megmondta, hogy ez a találkozás lesz az utolsó, mert időközben új kapcsolatot létesített. A vádlott egyik rokonának tulajdonában álló lakásban a vádlott és a sértett alsóneműre vetkőzött és eközben a vádlott elővett a vitrinből egy 12 cm pengehosszúságú kést azért, hogy a sértettet megijessze, megsebesítse és megakadályozza a sértettet abban, hogy új barátjával aznap este találkozzon.A kést az ágyneműbe akarta rejteni, amelyet a sértett észrevett, ekkor pedig a vádlott figyelmeztetés nélkül a sértett mellkasába szúrt. A sértett kérdésére - „mit csinálsz, csak nem ki akarsz nyírni?" - a vádlott azt mondta, neki már mindegy, ha vele nem jár barátnője, mással se járjon. Ezután többször, közepes, nagy erővel hasba és mellkason szúrta a sértettet.A sértett erősen vérzett, menekülni próbált, ami közben a vádlott még két alkalommal hasba szúrta. A lépcsőház ajtajához érve a vádlott a sértett kilincsen lévő jobb karjába szúrta a kést azért, hogy megakadályozza a távozásban. Végül a sértett vizet kért, majd amíg a vádlott visszament a lakásba a vízért, addig sikerült a házból kijutnia és egy, az utcán parkoló nyitott autóba menekülnie.Az autó tulajdonosa segítséget hívott, majd a kórházban életmentő műtétet végeztek a sértetten, sérülései 3 hónapon túl gyógyulóak, súlyos egészségromlás lehetősége mellett. A szakértő megállapította: kezeinek mozgatását egy életre megnehezítik az elszenvedett vágások.Az ügyész három nap gondolkodási időt kért az ítélet után, a védelem enyhítésért és a minősítés megváltoztatásáért fellebbezett. Szerinte nem akart ölni a férfi, csak sérülést próbált okozni Szilviának, miután ráijeszt a késsel. Ám már az első döfés is szív környékét érte - érvelt a bíróság.