Elismert örömtánc a Győri Balettel

Díjak

1996 – Pall Mark Alapítvány kiváló táncosa

2000 – Junior Lyra-díj, Martha Graham ösztöndíj New Yorkban, Fülöp Viktor ösztöndíj, Philip Morris-díj

2007 – Koreográfusok verseny győztese

2014 – TAPS-díj

2014– 'Best outsider choreographer' díj a 7. Nemzetközi Balett és Kortárstánc Versenyen, Bécsben

2015 – Harangozó-díj

2016 – Az Évad Legjobb Alkotója

2017 – Carmen-díj

2018 – Az Évad Legjobb Alkotója

– Úgy pozicionálom magam, hogy úton vagyok, még nem vagyok készen, de nyitott vagyok a fejlődésre és mindez nagyon motiválttá tesz. A saját díjaimnál talán kicsit arra büszkébb vagyok, hogy azok a táncosok, akikkel elkezdődött az alkotói kiteljesedésem – Gyurmánczi Dia, Matuza Adrienn, Jekly Zoltán, DaichiUematsu, Luigi Iannone – megkapták „Az évad legjobb táncosa" díjat. A legfontosabb és legnagyobb elismerés mégis az, mikor van olyan napunk, hogy hétezren kattintanak A skarlátbetűre. Konzervatív vagyok, amit gondolok és érzek, ami átszüremlik a világból, azt a közönséggel szeretném megosztani. Elképzelhetetlen, hogy ne legyünk tisztelettel a nézők felé. Minden értüktörténik.Együtt lélegzik a Győri Balettel– Már az is nagy tisztelet, hogy két ilyen név mellett az enyém is említésre került és nyomot hagyhatok a Győri Balett történelmében. Voltam táncos, próbavezető, művészeti asszisztens, alkotó és lettem művészeti vezető. Életem együtt lélegzik a Győri Balettel. Hogy milyen nyomot hagyok az együttesben, az talán tíz év múlva egyértelműbb lesz. Mindig a jövőt látom, de melengeti a szívemet a jelen is.Másképp táplálkoztak, másként ittak és a darab szellemisége előtt fejet hajtottak. Ilyet nem kérhet egy koreográfus, ha ezt megkapja a táncosoktól, az hatalmas tisztelettel jár feléjük. Volt, mikor ebédszünetüket arra áldozták, hogy összebeszéljék az instrukciókat, hogy újat és jobbat tudjanak nyújtani a próbán. Régen láttam így az együttest. Hálás vagyok a táncosoknak, hogy ennyire hisznek bennem. Nélkülük nem tartanék sehol.Nem erőből, lélekből– Amikor elkezdek egy produkciót, akkor én embereket látok, akikkel az éveink összefonódnak. A mi felelősségünk, hogy milyen minőségben gondolunk egymásra, milyen értékkel töltjük meg a kapcsolatunkat. Az én feladatom az, hogy megtaláljam bennük a művészt és tiszteljem őket azért, akik. Nekem kell megtalálnom azokat a formákat, amivel ki tudom nyitni őket. Ez egy hálátlan szakma, nem kell belemenekülni hazugságokba, hogy ez lesz vagy az lesz. A feladatunk az, hogy a pillanatokat megéljük, átöleljük egymást, és amikor változunk, akkor is tudjuk fogni egymás kezét.Elégnek a közönségért a színpadon– Saját döntéssel nekem hamar véget ért a táncoskarrierem. Most már úgy gondolom, hogy én nem is táncos szerettem volna lenni, hanem alkotó, de a sors azt mondta, hogy végig kell mennem azon az úton, hogy legyen eszköztáram, amivel ki tudom fejezni magam. Csodaszép szakma a táncosé, de nagyon kemény. Érzékennyé válnak a világra, idejönnek és elégnek a közönségért a színpadon. Ettől válik egységgé az az atmoszféra, ami érezhető a nézőtéren is.– Anno azt éreztem, hogy Liszt virtuozitása túl erős nekem. Most sem gondolom, hogy egyenrangú lennék vele, de azt gondoltam, hogy hasonlóan virtuóznak kell lennünk. Mivel klasszikus a zene, a klasszikus balettet akartam megújítani és szemtelenül hozzányúlni. Ehhez a táncosok mindent megadtak nekem.– A darab legfontosabb üzenete, hogy rajtunk múlik, mit látunk egy feje tetejére fordult világban: a gyökereinket vagy a lehetőségeket. Mi döntjük el, hogy miben hiszünk és mit látunk meg.– Mert sokkal nagyobb koncentrációt igényel a zene- és táncművészektől. Balázs János ötfajta verziót játszott, ezekből kellett összerakni a végsőt. Meg kellett tanulni hallanunk a zenét, hiszen a zongoraművész nem tudja reprodukálni ugyanazt az érzést, ugyanazokat a hangulatokat, ugyanabban a pillanatban. Ott ül a színpadon egy kiváló virtuóz zongorista, aki nem mindig tud felnézni és mikor 16 ember egyszerre emel és ő kitart egy hangot, az összes táncosnak rá kell éreznie. Ez más, mint mikor CD-re tűpontosan tudjuk a ritmust.Helyére kerül minden– Bízom benne, hogy tudom ezt alázattal szolgálni. A legfontosabb imám, hogy mindennap legyen erőm újrakezdeni, akár a semmiből is. Azzal, hogy szeptemberben kisbabánk születik, a helyére kerül minden. Aznap, mikor megtudtam a hírt, éreztem, hogy órák alatt alakulok, változik a testem az érzéseim. Mire hazaértem, már apa lettem. Az a kedvenc szórakozásom, hogy odamegyek a pocakhoz és felébresztem a hangommal: Szia, megjöttem! Egész fiatal korom óta várom Őt és köszönöm a sorsnak, hogy ez beteljesült és most elhozta. Helyére kerül minden.– Nagyon.Velekei László a Győri Balett Harangozó-díjas koreográfusa szakmai sikereinek a csúcsára ért. Fotó: Bertleff András