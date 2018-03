Elismerések a polgárőrök közgyűlésén Győrben

Az elnök néhány számadattal is jelezte a fejlődést: 2017-ben 358 ezer 220 órát teljesítettek szolgálatban a megyei polgárőrök, ez mintegy 27 százalékos növekedés az előző évhez képest. A rendőrséggel közös szolgálatok óraszáma 31 ezer 989 volt, ez egy év alatt több mint 33 százalékkal nőtt. Csaplár Zoltán megemlítette, hogy az önkormányzati támogatások is segítik a polgárőrök munkáját. A beszámoló után Németh Csaba a szövetség titkára kiemelte, hogy a kormány jelentős összeggel támogatja a megyei munkát.



Csizmadia Gábor megyei rendőrfőkapitány arról beszélt, hogy megyénkben közel 60 százalékkal csökkent a bűncselekmények és 10 százalékkal a balesetek száma. Köszönetét fejezte ki a polgárőrök áldozatos munkájáért.



Széles Sándor kormánymegbízott kiemelte, hogy „a lakosság számára már elvárás az elért, magas szintű közbiztonság." Ennek megőrzésére, a megbecsülés megtartására javaslatot is tett: analízist kell elvégezni, mi a kiemelkedő színvonalon teljesítő megyei polgárőrség sikereinek titka, s hol vannak még tartalékok.



A közgyűlésen egyhangúlag megszavazták a beszámolókat és a pénzügyi tervet. Polgárőr érdemkereszt „ezüst" fokozata kitüntetést Fejes Sándor, a Rábaköz Polgárőr Egyesület alapítótagja és Gyurasits Csaba, a Lövői Polgárőr Egyesület tagja kapott. Polgárőr érdemkereszt „arany" fokozata kitüntetésben Mitróné Molnár Edit, a Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület tagja részesült. Nemes Gyula alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság kiemelt főelőadója emlékplakettet vehetett át. Németh József, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója „Szent László" plakettet kapott.