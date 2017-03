Elindul, és Győrben is megáll az országjáró gasztro-konvoj

Vidéket járják az ország legjobb food truck-osai, akik idén többek között Egerbe, Győrbe, Veszprémbe és Miskolcra is ellátogatnak egy-egy rendezvényre. Közben a nagy street food eseményekből a fővárosba is jut majd, májusban és szeptemberben ismét Food Truck Show-t rendeznek a Kincsem Parkban.Nem áll meg az élet a téli Food Truck Rally után, a gasztro-konvoj egész évben az országot járja majd, hogy vidékkel is megismertesse a legjobb street food-okat. A karaván először április 28. és május 1. között Egerben, az Egri Csillag Weekend-en állomásozik, ezután május 5-7-ig a budapesti Kincsem parkban, a Food Truck Show-ra gyűlnek össze újra a jobbnál jobb büfékocsik.A street food konvoj június 1-én és 2-án Zalaegerszegen, 23. és 25. között pedig a győri Rómer Napokon parkol, és július 19-től 22-ig a veszprémi Utcazene Fesztiválra is ellátogat. Szeptember 1. és 3. között az ország legnagyobb street food eseményét szervezik a fővárosi Kincsem Parkban, ahonnan szeptember 7-én a miskolci Jameson Cinefest-re mennek a legjobb food truck-ok.

Április 25 – Május 1 – Egri Csillag Weekend; EgerMájus 5-7. – Food Truck Show; Budapest – Kincsem ParkJúnius 1-2. – Food Truck Show; ZalaegerszegJúlius 19-22. – Veszprémi Utcazene FesztiválSzeptember 1-3. – Food Truck Show; Budapest – Kincsem ParkSzeptember 7-9. – Jameson CineFest Miskolc Nemzetközi Filmfesztivál