Elindul a zöld rendszámos flotta

Elektromos autóból ugyan egyre több fut az utakon, az azonban még egyedülállónak számít, hogy vállalati autóflották álljanak „zöld rendszámos" autókból. A Dana tavaly jelentette be, hogy 2018-tól folyamatosan céges flottája jelentős részét elektromos autókra cseréli, az elkövetkező másfél-két évben pedig teljesen átáll az új technológiára a belföldi közlekedésben.A váltás éppen időszerű volt, hiszen a cég folyamatos bővítése egyre komolyabb logisztikával, infrastruktúrával jár, ami többek között egyre nagyobb mozgást, egyre több utazást jelent.

Mivel innovatív megoldásokat alkalmazó vállalat vagyunk, és szeretnénk minél több területen élen járni a technológiában, nem akartunk félmegoldást, hibrid hajtást alkalmazni, inkább azt mondtuk, lépjünk egy nagyot!"

Az e-autó-flotta működtetéséhez a gyárak területén saját gyorstöltő állomásokat állítanak fel.

- mondta Nagy Mihály.Nemcsak városon belül, a négy gyáregység között közlekednek a kollégák, de gyakran utaznak távolabbi partnerekhez, szakmai konferenciákra, találkozókra is. Ezekre az utakra ideálisak az elektromos autók, amelyek nemcsak környezetkímélők, de rendkívül komfortosak is.A döntés előtt komoly számítások készültek arról, mennyivel csökkenti az autóflotta korszerűsítése a cég úgynevezett ökológiai lábnyomát. A zéró emissziós, azaz a levegőbe semmilyen káros anyagot nem bocsátó e-autók gyakorlatilag a nullára csökkentik a vállalati közlekedéssel járó környezetszennyezést.– Mivel innovatív megoldásokat alkalmazó vállalat vagyunk, és szeretnénk minél több területen élen járni a technológiában, nem akartunk félmegoldást, hibrid hajtást alkalmazni, inkább azt mondtuk, lépjünk egy nagyot! – mondja Nagy Mihály, a vállalat humánpolitikai vezetője. A flotta elektromosra cserélése, amely helyi kezdeményezés, még a cégcsoporton belül is forradalmi újításnak számít.Az első két fecske, azaz elektromos hajtású e-Golf már megérkezett és „munkába állt". Nem először gördült be e-autó az üzem területére: tavaly tesztelésre érkezett egy hasonló modell a Danához, melyet a hagyományos családi nap keretében a dolgozóknak is bemutattak, sőt, ki is próbálhatták a különleges vezetési élményt nyújtó autót.Aki ugyanis vezetett már elektromos autót, az tudja, hogy némileg más technikát igényel, mint a hagyományos kocsik. Ezzel a Dana új autóit hamarosan használatba vevő munkatársak vezetéstechnikai tréningen ismerkedhettek meg, akik megtanulhatták többek között, milyen trükkökkel növelhető az új cégautók hatékonysága, hatótávja.– Az e-autó teljesen hangtalan, pillanatok alatt és egyenletesen gyorsul. Különböző üzemmódokban használható, ezeket is ki kell tapasztalni. Egy ilyen járműnél változtatni lehet a hagyományos fékek és az automatikus motorfék arányát, így beállítható akár az is, hogy amint a sofőr felemeli a lábát a menetpedálról, a motor azonnal fékezzen és ezáltal a rendszer visszatölti az akkumulátort. Ez egy olyan plusz pozitív környezetvédelmi hozadékuk az elektromos autóknak, ami nincs a hagyományos belső égésű motorral üzemelő autókban – mondja Vleskó Péter, a Dana munka- és környezetvédelmi vezetője.Az e-autó-flotta persze nem működhetne eredményesen megfelelő töltési lehetőség nélkül, ezért a gyárak területén saját gyorstöltő állomásokat állítanak fel, amelyek 2–3 óra alatt feltöltik a járműveket.Nemsokára minden adott lesz tehát ahhoz, hogy a vállalat teljes belföldi közlekedése környezetbarát módon, levegőszennyezés nélkül történjen, összhangban a legszigorúbb követelményeknek is megfelelő gyár követendő zöldpolitikájával.