Elfogták a férfiakat, akik betörtek Fekete Dávid győri autókereskedésébe

Fotók: police.hu

A Győri Rendőrkapitányság rendőrei járőrszolgálatuk alatt - csütörtökön, a hajnali órákban - egy gépjármű sofőrjét és utasát igazoltatták Győrben, a Kálvária utcában. Az ellenőrzéskor a járőröknek feltűnt az igazoltatott személyek ideges viselkedése, ezért átvizsgálták a teljes gépjárművet. Ennek során a hátsó ülésen 4 darab nagyméretű, gumiabronccsal felszerelt alufelnit találtak. A két férfi ezek tulajdonjogát nem tudta igazolni, ezért a rendőrök H. I. 42 éves és S. T. 27 éves győri lakosokat a helyszínen elfogták és a rendőrkapitányságra előállították - írja a police.hu péntek reggel.

A Győri Rendőrkapitányságon a két férfit lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A gyanúsítottak elismerték a bűncselekmény elkövetését.

Korábban írtuk:

Csütörtökön reggel értesítették Fekete Dávidot, a Megasztár 4 énekesét, hogy betörés történt az üzletében. Dávidnak autókereskedése van Győrben, ott jártak a bűnözők - írta a Story A rendőrség honlapján egyelőre nem találtunk hivatalos közleményt a betörésről. A Story elérte a győri énekest , aki azt nyilatkozta, "A bűnözőket hajnalban érte tetten a rendőrség. – Gyerekkori álmomat valósítottam meg, azzal, hogy két hónapja megnyitottam az autókereskedésemet. Békésen aludtam, amíg a betörők éppen kifosztottak. Szerencse, hogy arra járőröztek a rendőrök és észrevették, gyanús lett nekik, hogy mit és kik pakolásznak ott a sötétben. Több milliós kár ért így is!"Fekete Dávid Facebook oldalán azt írta, " Szeretném megköszönni Győr rendőreinek, hogy ilyen jól végzik a munkájukat!!! Üdv Dávid"Fekete Dávid február 11-én számolt be arról, hogy kereskedést nyitott: "Az éneklés és az autók kis szerelmese vagyok, ezért megnyitottam kereskedésemet is FD Car néven! :) Igaz, nem mi áruljuk a Ferrarit a városban, de megfizethető autókat, annál többet:)! Ha autót szeretnél, válasz minket! (külföldről, rendelésre is) Csere, beszámítás, szállítás, akár utánfutó bérlés és bizományos értékesítés is üdv: Fekete Dávid"Fekete Dávid két évvel ezelőtt pizzériát nyitott Győrben, ám az üzletet hamar bezárta , 2015 nyarán jelentette be az énekes, hogy Amerikába szerződik . Az