Élettársait terrorizálta Győrben a férfi, a parfümériában verte: "Lobbanékony vagyok, bíró úr" - fotó

Egy közismert kamerafelvételen ezt azóta sokan végignézték. A 27 éves férfi erőszakkitöréseit több bírósági aktatömb tartalmazza, első bűnpere tegnap kezdődött Győrben.Ahány kapcsolat, annyi eljárás – így fest H. Brahim elmúlt néhány éve. A vádat szerdán ismertették, Brahim tett is vallomást, de lényegében csak a parfüm- és óvszerlopást ismeri el, azt, hogy speedet fogyasztott s volt élettársának párját lefejelte. Magával szemben is agresszív, előzetes letartóztatásakor Győrben bilinccsel próbálta a saját fejét szétverni.

Beáslak a földbe, hogy csak a fejed lógjon ki és áthajtok rajta kocsival

H. Brahim halkan, de magabiztosan beszélt, láthatóan zavarta a sajtó jelenléte. Fotó: Bertleff András

A szerdán kezdődött tárgyalás elején dr. Kiss János bíró külön figyelmeztette is: reméli, hogy nem lesz semmiféle jelenet. A vékony, szálas, erős alkatú férfi megígérte. Halkan szólt, többször kérni kellett, hogy a jegyzőkönyv kedvéért beszéljen hangosabban. Nyakát az edzésekről hozott mozdulattal nyújtogatta, néha idegesen dobolt, megbilincselt keze máskor ökölbe szorítva pihent, de a kéz gazdája fegyelmezetten ült. Egy ember jött el a Győri Járásbíróságra: épp az az Alexandra, akit a hírhedt videófelvétel szerint hajánál fogva húzott végig az egyik győri parfümérián, a nő láthatóan kitart mellette. Ám később tanú lesz, ezért el kellett hagynia a termet, s kérése ellenére a szünetben sem beszélhetett társával, mivel hivatalosan nem hozzátartozó.Korábbi élettársát hónapokig nem engedte ki az adyvárosi lakásból, ütötte-verte, de mindezt tagadja. Két „vitát" ismer csak el, az egyikből combsérülés lett. Ám a sértettnek számos sebe volt, eltört a szegycsontja, sérült a dereka, a térde, s olyan testrészein is hámsérülések voltak, mint a melle, a szeméremdombja, amiket külön megaláztatásul ütött, rángatott a féltékeny vádlott. Először csak elvette Piroska telefonját, beleolvasott, s felbőszülve valamin egy bokszerrel ripityára törte. Utána nekiesett a nőnek és órákig verte, míg elvesztette az eszméletét. Rúgta, öklözte, kést szegezett a torkának s megöléssel fenyegette. De ez a fenyegetés maga volt a szadizmus:



Az autó mögé kötlek – mondta neki –, azzal húzlak, és eltemetlek a szántóföldön." „Beáslak a földbe, hogy csak a fejed lógjon ki és áthajtok rajta kocsival."

A nő rettegett.Ő viszont azt állítja, a személyi szabadság nem sérült, az adyvárosi panelház földszintjén laktak, a nő ki is ugorhatott volna. Eleve hazugság – állítja –, hogy a lakásajtót rázárta. Szavát a sértett még a nyomozás elején cáfolta, de azóta – úgy tudjuk – szőrén-szálán eltűnt, talán Ausztriában van, ahol korábban prostituáltként dolgozott. A férfi úgy véli, sérüléseit Piroska még a bécsújhelyi night-clubban szerezte, ahol megverték. Csak védeni akarta – szögezte le –, s Piroska ragaszkodott őhozzá.Ez már a harmadik durvasága volt, s követte a parfümériai jelenet, aminek ügyében még nyomoznak.

Magát kezelték pszichés problémákkal?" – kérdezte a bíró. „Hát sajnos nem kezeltem őket, pedig kellett volna. Elég lobbanékony vagyok"

– „lepte meg" a bíróságot a közléssel. „De nem bántok senkit, csak kiabálok olyankor" – vallja magáról Brahim, akit egyébként a kispályás foci meccsekről eltiltottak, mert állítása szerint kikapta a bíró szájából a sípot a Barátság parkban.Egy másik nőt a vád szerint többször megerőszakolt, fojtogatott és azzal riogatott: ha hangosan sír, súlyzóval veri szét a fejét.Több ügye fut párhuzamosan, a törvényszéken külön fogják hamarosan tárgyalni korábbi dühkitörését, egy másik nőt a vád szerint többször megerőszakolt, fojtogatott és azzal riogatott: ha hangosan sír, súlyzóval veri szét a fejét. A mostani per sértettje egy férfi is, új élettársa a vádlott korábbi párjának, közös gyermekei anyjának. Épp a láthatás miatt kerekedett a konfliktus 2016-ban, Brahim nem akarta a megbeszélt időre visszavinni Kecskemétre a gyerekeiket, az anya végül kocsiba ült családjával, s szólt a gyámügynek. Amikor a hatóság kiszállt, ismét „lobbanékony lett" a férfi, a hatóság udvarán az anya felé indult bőszen. A nő párja közéjük állt, s így végül őt fejelte le, de azt, hogy kést rántott volna, tagadja, még ha öt tanú is állította tegnap a bíróságon. Egyébként mindegyik azt kérte, hogy lakcímét ne olvassák fel hangosan a vádlott előtt.A tárgyalás később folytatódik.