Életpálya a kihívások előtt

A Széchenyi-egyetem aulájában tartott ünnepi szenátusi ülésen új doktorokat avattak, egyetemi kitüntetéseket, elismeréseket adtak át, a frissnyugdíjasokat köszöntötték. „Amikor a hallgatóink bennünket választanak, ebben a választásban benne van szüleik értékrendje is. Nem különböző »diplomagyárak« között döntenek, hanem életpályát, sorsot jelölnek ki maguknak. A mi felelősségünk, hogy jó egyetem legyünk" – kezdte ünnepi beszédét dr. Földesi Péter rektor. Hozzátette, a hallgatók sorsa múlhat rajtuk, s ennek a kihívásnak egyedül nem is lenne képes megfelelni az egyetem – utalt a várossal és az Audival kötött együttműködésre, megköszönve a résztvevők segítségét.



Dr. Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára azt taglalta, mit nyerhet az egyetemi integrációval (a mosonmagyaróvári és az Apáczai-kar beolvadásával) a mezőgazdaság. „2050-ig hatvan százalékkal több élelemre lesz szükség, 30 százalékkal kevesebb termőterületen. Ezekre a kihívásokra kell addig választ találni." Dr. Knáb Erzsébet, az Audi Hungaria Zrt. személyügyekért felelős igazgatósági tagja is az együttműködés jelentőségét hangsúlyozta, mely utat nyitott a térség gazdasági fejlődésének a kis- és középvállalkozások bekapcsolásával.



Az ünnepségen professor emeritus címet kapott dr. Neményi Miklós egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Címzetes egyetemi tanár címet kapott dr. Mathias Dreyer, dr. Patrick Waldbuesser és dr. Székely László ombudsman. Pro Universitate díjat vehetett át Domonkos László, a Jedlik-iskola nyugdíjba vonult igazgatója és Fűke Géza, a Győri Filharmonikus Zenekar vezetője.