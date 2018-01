Életeket mentett a szén-monoxid-érzékelő Győrladaméron

A tűzoltók műszere kimutatta a mosókonyhában található gázkazán közelében a mérgező gáz jelenlétét. A gázszolgáltató szakembere is emelkedő gázkoncentrációt mért ugyanott, ezért a gázkazánt leplombálta és megtiltotta annak használatát. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, mivel a lakók a fűtést más módon is meg tudták oldani. Az eset során a szén-monoxid-érzékelőnek köszönhetően személyi sérülés nem történt - olvasható a katasztrófavédelem honlapján.A cikkben felhívják a figyelmet, hogy az elhanyagolt fűtőberendezések, kazánok, vízmelegítő készülékek, valamint az elmaradt kémény felülvizsgálatok, a rosszul beépített, vagy meg sem épített szellőzők szén-monoxid visszaáramlásához vezethetnek. A szén-monoxid-érzékelő időben figyelmeztethet a veszélyre, így életet menthet. Szellőztessen rendszeresen, ellenőriztesse fűtőberendezését, kéményét!Mindenki részére javasoljuk a szén-monoxid érzékelők beszerzését és beszerelését még akkor is, ha lakásukban zárt égésterű tüzelő-fűtő berendezést működtetnek.A szén-monoxid-érzékelők csak akkor tudják betölteni funkciójukat, ha megbízható típust szerzünk be, és azt a gyártó előírásainak megfelelő helyre és megfelelő módon telepítjük.Fontos tudni, hogy ezeknek érzékelőknek is van szavatossági idejük. Az érzékelők élettartama (általában 5 év) lejárata előtt le kell cserélni. A hálózatról működő készülék működését befolyásolhatja az áramszünet, az elemes készülékekben pedig figyelni kell az elemek cserélésére!Ha valakinél jelez a szén-monoxid-érzékelő azonnal szellőztessen, menjen szabad levegőre, ha lehet kapcsolja ki tüzelő berendezését és értesítse a katasztrófavédelmet a 112-es hívószámon!