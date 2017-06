Elektromos autókra vált a győri Dana - fotó

A Dana hagyományos családi napján közel hétszáz résztvevő élvezte családjával a változatos programokat.

Komolyan veszi a környezettudatosságot a győri ipari park egyik legnagyobb vállalata, a Dana, amely a cégkultúrába is beépíti a zöld-gondolkodásmódot. Szombati családi napján egyedülálló kezdeményezést jelentett be: hamarosan elektromos meghajtású cégautók "állnak munkába" a győri gyárban. Az első jármű már úton van Győrbe, s ősztől a tervek szerint folyamatosan cserélik le a Dana-flotta járműveit a legkorszerűbb technológiával működő e-autókra.

A cég elkötelezettségét mi sem mutatja jobban, mint hogy a Dana egy saját CCS-töltőoszlopot, azaz villámtöltőt is telepít a győri üzembe, amely mindössze 29–31 perc alatt képes teljesen feltölteni az elektromos autók akkumulátorát, lehetővé téve a rugalmas és folyamatos használatot. Az egy töltéssel a gyári adatok alapján akár 220–300 kilométer megtételére képes autót, amely a Porsche Győrrel kötött együttműködés keretében érkezik a Danához, napi használatra szánja a cég vezetése. Az első tapasztalatokat mindenki izgatottan várja, annál is inkább, mert az amerikai vállalat magyarországi egysége régiónkban az elsők között tervezi az e-autókra történő átállást. "Tény, hogy az új, 100%-ban elektromos meghajtású járműveket szokni kell majd, hiszen némileg eltérő vezetéstechnikát követelnek, mint a kollégák által jelenleg használt autók, a tapasztalatok szerint azonban a legmodernebb technológiát és a vezetési élményt könnyű megszokni..." – mondta el Charles Wassen, a vállalat ügyvezető igazgatója.A Dana hagyományos családi napján a csúcstechnológiát rögtön testközelbe is hozták, a rendezvényen ugyanis három elektromos autót is kiállítottak, amelyeket a munkatársak rögtön tesztelhettek. A járműipari erőátviteli rendszerek és energiamenedzsment-megoldások kínálatában világelső nagyvállalat eddig is szem előtt tartotta a környezetvédelmet, s ezt a szemléletet nemcsak a termelés területén, hanem a gyár mindennapi életében is sikerült megvalósítani. Ebbe az energiatakarékos világítás kiépítése és a szelektív hulladékgyűjtés éppúgy beletartozik, mint a takarékos vízfogyasztást segítő szűrőfejek felszerelése, ősztől pedig immár a közlekedésben is hatalmas lépést tesznek előre. Mire a dinamikusan fejlődő vállalat most épülő, negyedik gyáregysége elkészül a győri ipari parkban, már nemcsak az új gyártósorokon, hanem a munkatársak közlekedésében is napi gyakorlattá válik a környezetbarát csúcstechnológia használata, szemléletformálásból is példát mutatva az ipar többi szereplőjének.