Eldől, ki tervezi a színházteret Győrben - Mutatjuk a látványtervet

Tizenegy hónap alatt – A kivitelezési munkálatok várhatóan jövő nyáron kezdődhetnek el

Férőhelyek

270 autó fér majd el körülbelül a színháztér alá tervezett mélygarázsban.

Orbán Viktor miniszterelnök egy éve jelentette be, hogy a kormány 18 győri beruházást támogat a Modern Városok Program keretében. A projektek közül az egyik legnagyobb a színház és környezetének átalakítása, amelynek teljes költségét közel 20 milliárd forintra becsülik. Mint ismert, a munkálatok miatt a teátrumnak a 2019–20-as és a 2020–21-es évadot ideiglenes helyen, az Olimpiai Sportpark egyik csarnokában kell töltenie. A városháza másfél hónapja jelentette be, hogy a színház átépítésének tervezésére kiírt közbeszerzést a győri Teatro-Építész Műterem Kft. nyerte meg.A beruházásnak legalább ennyire fontos része az épület előtti II. János Pál tér megújítása, amely a színház átalakítási munkálataival párhuzamosan, de attól függetlenül történik majd. Az önkormányzat az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére, valamint a kapcsolódó építési engedélyezési eljárás lebonyolítására már kiírta a közbeszerzést, amelyre május 22-ig várja az ajánlatokat. A leendő nyertesnek mindezzel – a szerződés megkötésétől számítva – 11 hónap alatt kell végeznie. A tér kivitelezési munkálatai így 2019 nyarán kezdődhetnek el.A felhívásból kiderül, hogy nemcsak a tér, hanem a Bajcsy-Zsilinszky út, a Czuczor Gergely, a Schweidel, a Teleki László, az Arany János és a Kisfaludy utca egy része is megújul, mintegy 4500 négyzetméteren. A fejlesztés része mélygarázs kialakítása is, a térre nyíló gyalogoskapcsolattal. A terület régészeti lelőhely, így feltárás is megelőzi majd az építési munkálatokat.Látványterv – A színház épülete, a II. János Pál tér és környezete az előzetes becslések szerint közel 20 milliárd forintból újulhat meg. Fotó: Mészáros Mátyás