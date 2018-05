Eladó a Kazinczy utca 12. alatt található győri, kultikus ház! Árak és egy kis helytörténet...

Ki ne szeretné Győr belvárosát, azon belül is a - jelenleg épp - Kazinczy után elnevezett sétálóutcát? A sárga színű, “ közepes állapotú építmény" sokunk kedvence. Most új gazdát keres, jelenlegi ára 130 millió forint. Mindez talán nem is olyan sok egy ilyen régi kincsért, ilyen helyen.Az épület eredetéről ragyogó információkat olvashatunk a regigyor.hu oldalán, ráadásul csodás, 80-as években készült fotók között is szemezgethetünk. Miközben az ingatlanhirdetés képe a mai állapotot mutatja. És hogy mit kaphatunk 130 millióért? “Győr-Belváros rendkívül kedvelt sétálóutcájában, 646 m-es összközműves telek, és azon meglévő közepes állapotú építmény eladó. A 646 m-es telekre 1.600 m-es építmény (fsz. + emelet + tetőtér + meglévő pincerész) építhető vagy a meglévő építmény 1.600 mnagyságúra alakítható.Ár: 130.000.000 FtMeglévő építmény pincerésze 249 mFenti ÁR az 1.600 m-es megtervezett építmény TERVDOKUMENTÁCIÓIT IS TARTALMAZZA! (6 db üzlethelyiség, 10 db lakás + pincehelyiség)"