Eladna? Panelból kis királyság Győrben: ennyit számít egy jó hirdetésfotó!

“Győrben, az ETO Park közelében, az Ipar utcában, Mártírok útja felé néző, kívül – belül jó állapotú 4-emeletes, zárt lépcsőházas, liftmentes társasház 3. emeletén kínálunk eladásra egyTágas, francia erkélyes nappali, külön nyíló háló, konyha, kamra, kádas fürdő toalettel, előszoba. Új nyílászárók, de felújítandó. Zárt pincei tároló, parkolás utcában."tehát elmondható, átlagos vétel. De a hirdetésfotóknak hála, mégis kiemelkedik a tömegből! A képek készítője nagyon jól választotta meg a napszakot és időjárást, valamint a beállításokat is. A helyiségek sarkából lőtt fotók a lehető legtöbbet mutatják a térből, ráadásul segítenek abban is, hogy miként kapcsolódnak össze a szobák.Az effekteknek hála pedig igazán ragyogónak látszik a lakás. A kérdés persze az, mennyiben fedi a valóságot, amit a szuper képeken mutatnak nekünk? Egy biztos, a kiindulási alapot tisztán látjuk, nincs trükk. És ami miatt külön boldogok vagyunk: szinte sehol egy személyes tárgy. Rend és tisztaság, semmi zavaró tényező! Ez akkor is fontos elem, ha amúgy a hirdetni kívánt ingatlan tele van a holminkkal. A kép elkészültéig pakoljunk el! Aztán mehet minden vissza a helyére. Pár perces többlet munka, felbecsülhetelen marketing érték! Mi szóltunk!További hirdetési praktikákért keresse aztovábbi, vonatkozó posztjait!