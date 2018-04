Éjszakai jótékonysági futás Győrben

Április 21-én, szombaton 22 órakor az Árkád parkolójának három szintjén rendezik meg azt a futást, amelynek bevételéből egyrészt a Lurkó Alapítványt, másrészt a Rotary Magyarország Gift of Life programját támogatják, és amelyhez a Győri Rotary Asztaltársaság is csatlakozik. A Gift of Life a határon túl született gyerekek szívműtétjét és rehabilitációját támogatja.Az 1. Árkád–Rotary Győr Parkolófutam programja fél tízkor bemelegítéssel kezdődik, amelyet Petrov Iván, a Győri Úszó Egyesület első embere vezényel, a gyakorlatokat pedig Jakabos Zsuzsanna Európa-bajnok úszó mutatja be, mindehhez az ütemet a Liszt-zeneiskola tanárai és hallgatói verik dobon. Három távra lehet nevezni: 3100, 6200 és 9300 méteres körre, a nevezési díj 2500 forint. A szervezők a pályaépítésre önkénteseket is várnak, illetve várják a futni nem szándékozó, de a céllal egyetértők adományait is.