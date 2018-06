Éjszaka is lesz egy vonatpár Győr és Budapest között

Olvasónk hívta fel a figyelmünket arra, hogy a MÁV-START Zrt. június 18-tól augusztus 31-ig éjszakai vonatjáratot fog közlekedtetni Budapest és Győr között.



A vonat Budapest Déli pályaudvarról 0:20-kor indul, Győrbe 2:13-kor ér, és minden állomáson és megállóhelyen megáll.



Visszafelé Győrből 3:03-kor indul, majd 5:09-kor érkezik a Déli pályaudvarra. Ez a vonat is megáll minden állomáson.



0:20-kor a jelenlegi menetrend szerint is indul egyébként vonat a fővárosból, azonban az csak Komáromig közlekedik. A nyári menetrendben ezt a vonatot Győrig közlekedtetik, és innen is indul majd az a vonat, amely korábban Komáromból indulva érkezett 5:09-re a Délibe.