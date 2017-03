Együttműködik a megye, a SZE és a kórház

Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke elmondta: a három intézmény 2014 júniusában kötött megállapodást, amelyet 2015 őszén kibővítettek. A politikus kiemelte: a Győr-Moson-Sopron és a Pozsony Megyei Önkormányzatközös pályázata nyomán, kedvező bírálat esetén új hangszerek kerülhetnek a győri egyetem művészeti karára, ahol a támogatásból épületfelújítás és kulturális rendezvények is megvalósulhatnának.



További példaként említette, hogy az univerzitás segít a megye klímastratégiájának elkészítésében, illetve hogy a megyei önkormányzat pénzügyi keretéből programot indított a kórház ápolóhiányának enyhítésére.



Dr. Földesi Péter, az egyetem rektora a közös pályázatok, illetve a sportutánpótlás táplálkozási kérdéseinek kutatása mellett azt emelte ki: tervezik az egészségügyi mérnök mesterképzés beindítását, illetve kidolgozzák egészségügyi szakmérnökképzés létrehozásának hátterét.



Dr. Tamás László János, a kórház főigazgatója ehhez hozzátette: többek között kutatási témákban igyekeznek együttműködni az egyetemmel.



Németh Zoltánt a Kisalföld arról a tavalyelőtti bejelentésről is kérdezte, amely szerint a három intézmény hosszabb távú célja a győri orvosképzés megvalósítása. Ő elmondta: az elképzelésnek egyre nagyobb a támogatottsága szakmai és politikai körökben, közben pedig a szakmai program kidolgozása is zajlik.