Együtt tették ki őket az utcára, már újra fiával lakhat a győri apa

Tóth Attila és fia, Roland újra együtt. Fotó: H. Baranyai Edina

„Tóth Attila vagyok, egyedül nevelem kiskorú fiamat. Nyáron elmentem egy céghez dolgozni korábbi munkahelyemről, mert jobb fizetést ígértek. Szerettem volna jobb életkörülményeket teremteni fiamnak, de sajnos nem fizették ki a munkabéremet és eltűnt a cég. Azóta is tart a per. Az albérleti díjam fizetésével elmaradtam, így kitettek fiammal együtt az utcára" – írta a Jóakarat Hídja Alapítványnak címzett levelében a győri férfi, akinek három fia közül kettő már fiatal felnőtt. Roland viszont tavasszal lesz 17 éves, ő még tanul.A fiú ezért szeptemberben a Szent Cirill és Method Alapítvány Gyermekek és Családok Átmeneti Otthonába került, az apa pedig munkásszállón húzta meg magát.

„Arra törekedtem ezután, hogy minél gyorsabban munkahelyet találjak és ez sikerült is nagyon rövid időn belül" – mesélte Tóth Attila, aki most raktári segédmunkásként dolgozik mínusz 30 fokban. Albérletet is talált, ahova négy hónap után fia is hozzáköltözhet. Ebben segítettek nekik a Kisalföld olvasói is, akik a Jóakarat hídján keresztül 150.000 forinttal támogatták meg lakhatásukat.Roland, a kedves, mosolygós fiatal fiú már nagyon várja a keddet, hogy újra édesapjával lehessen. „Ezt a néhány napot már kibírom és utána minden jó lesz. Mindenki jó volt hozzám az otthonban, szeretem és tisztelem őket. Barátokra találtam, akiket ezentúl is meg fogok látogatni. De ott azért nem olyan, mint otthon. Otthon nagyobb a szabadság és a családommal lehetek" – vette át a szót Roland, aki idén végez az iskolában és szobafestőnek fog továbbtanulni. Lelkesen mesélt róla, hogy szerinte ebből fenn tudja majd magát tartani. „Megígértem neki, hogy karácsonyra együtt leszünk" – tette hozzá zárásul az apa.