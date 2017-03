Egyre többen keresik - Eltűnt Győrben Harcsás Judit újságíró - fotó

Úgy tudjuk, többen a keresésre indultak Győrben. Harcsás Judit Facebook-oldalán is sokan aggódnak >>

Harcsás Judit

Harcsás Gergő köszöni mindenkinek a segítséget, aki velük együtt édesanyját keresi. Mint mondta, a rendőrségen kívül az utcai szociális munkások is bekapcsolódtak a keresésbe - tudni kell, hogy Juditnak újságíróként az egyik szakterülete a hajléktalan-ellátás volt. Ismeri tehát azokat a helyeket, ahol a fedél nélküliek is élnek.Hétfő dél körül Győr-Szentivánon és Ménfőcsanakon keresik Juditot, Gergő kéri, aki teheti, a Püspökerdő felé vegye az irányt.Jártak Sashegypusztán is, oda szintén kötődött Jutka. Ott nem találták. Fia azért is aggódik, mert szerinte nem öltözött rétegesen az édesanyja, amikor elment otthonról. Arra tippel, a lilás árnyalatú kabát van rajta - ez is talán segítség lehet a keresésben.- Harcsás Juditot továbbra is keresi fia, Facebook-oldalán 10.45-kor azt írta, "Szentiván vagy Csanak is esélyes, most indulok Szentivánra. Aki tud, segítsen, találjuk meg!"- "Eltűnt Harcsás Judit, a győri média egyik közismert személyisége, egy megosztás most hatalmas segítség!!!!!!!!!Kérlek, segítsetek! Vasárnap kora este eltűnt az Édesanyánk Győrből, átfésültük az egész várost, eddig eredmény nélkül..." - írta Facebook-oldalán az újságíró fia, Harcsás Gergely