Egymilliárd forintból építenek műjégpályát Győrben

Nettó egymilliárd forintból építenek új, télen-nyáron használható műjégpályát Győrben, amelynek alapkövét hétfőn tették le a már meglévő fedett műjégpálya mellett.



Bera Attila, a Győri Nemak-Dana ETO HC alelnöke elmondta, a 2018 őszére elkészülő beruházástól elsősorban azt várják, hogy a jelenleg utánpótlás-neveléssel foglalkozó klub felnőtt csapatot is indíthasson a hazai jégkorong-bajnokságban.



Az egyesületben jelenleg kétszáz fiatal jégkorongozik, a hazai bajnokságban minden korosztályban indítanak csapatot, az osztrák bajnokságban U18-as és U20-as együtteseik versenyeznek. A műkorcsolya-szakosztályban mintegy 50 gyerek sportol.



A 2015-ben hőszigeteléssel ellátott, sátorral fedett műjégpályát emellett augusztus elejétől május végéig évente mintegy 40 ezren veszik igénybe szabadidősportra, s 1200 óvodás korú gyermek ismerkedik rajta az alapokkal.

Az egyesület 2015-ben adott be pályázatot jégcsarnok építésre a Magyar Jégkorong Szövetséghez (MJSZ).



Kovács Zoltán, a MJSZ alelnöke azt mondta, hogy a vidék legnagyobb és legszebb jégpályája lesz a győri. Jelezte, hogy Szombathelyen és Nyíregyházán is adnak át majd jégcsarnokokat.



Somogyi Tivadar, Győr alpolgármestere (Fidesz-KDNP) hangsúlyozta: 2015-ben több lépcsős fejlesztést fogadott el a város, amelynek részeként korábban egy tanulópályát építettek és fejlesztették a fedett pályát, hogy kulturált körülmények között sportolhassanak a fiatalok. A fejlesztés harmadik eleme az új csarnok építése.



Bartalis István, a magyar férfi jégkorong válogatott csapatkapitánya arról beszélt, 11 évesen került a Győr-Moson-Soproni megyeszékhelyből a fővárosba, hogy tovább sportolhasson. Az új pálya reményei szerint a környékbelieknek egyfajta gyűjtőközpontja lesz. Úgy fogalmazott, hogy az egyéni játékos-fejlesztésben az a legnagyobb erő, ha egész évben lehetőségük van korcsolyázni.



Bera Attila az MTI-nek elmondta, hogy a beruházás hetven százalékban társasági nyereségadóból és harminc százalék önrészből valósul meg, az önkormányzat támogatásával.



A csarnok a fogadóterülettel és az öltözőkkel együtt négyezer négyzetméter alapterületű lesz, s 1900 néző befogadására alkalmas. A pálya területe 58x28 méter, amely lehetőséget biztosít felnőtt versenyek lebonyolítására is.



Hozzátette: a jelenlegi, sátorral fedett pálya is megmarad az utánpótlás-nevelés, a versenysport és a szabadidősport igényeinek megfelelően.