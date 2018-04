Egyedülálló játszóteret adtak át Győrben: a sérült gyerekek is használhatják - videó

​ ​

Akár kerekesszékben ülő gyerekek is játszhatnak a hétfőn átadott játszótér eszközeivel, a Barátság parkéhoz hasonló lehetőségre az egész régióban nincs példa.Hat eszközt adtak át, s a mozgássérült gyerekek az épekkel együtt próbálhatták ki a speciális hintát, a fészekhintát, a magasított homokozót, a körforgót vagy a mérleghintát. A tér burkolata is speciális, biztonságos, öntött gumiból készült, kerekesszékkel is könnyen bejárható az újonnan leterített 200 négyzetméternyi felület.A szomszédos, meglévő játszótér is bővült 60 négyzetméterrel és három újabb játékkal, így a két beruházás csaknem 20 millió forintból készült el.