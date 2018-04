Egyedül neveli az epilepsziás apa a daganatos Ádámot és két bátyját Ménfőcsanakon - fotó

A Csupor család, apa és három fia eltökélten küzd, és igyekszik nem gondolni arra, mi lesz, ha már nem lesz lakásuk.

A 12 éves Ádám és a 14 éves ikrek, Dávid és Csaba édesanyja fél évvel ezelőtt lépett ki végleg a mindig is bizonytalan lábakon álló kapcsolatból, nehéz helyzetbe hozva a négy férfit. „Tartozás tartozás hátán, a lakásunkat mindenképpen el kell adnunk. Egyrészt, mert fenntartani sem tudjuk, másrészt, hogy kifizessük az édesanyának járó fele részt" – mondja Csupor Attila. Persze előbb a banknak járó 15 milliót fizetik vissza, a maradék pár millió forinton osztozhatnak. Decemberig 170 ezer forintból élt apa és három fia, csak a hitelek ebből 110 ezer forintot vittek el, erre jött a rezsi, az iskoláztatás költsége.Ádám, a legkisebb legény csak a bal szemére lát, jobb szemét ugyanis egy daganat miatt el kellett távolítani. Szerencsére jóindulatú, de nem indokolt a múlt idő, mert a daganat továbbra is ott él a fiú fejében; a bénulás veszélye nélkül nem lehet kivenni. A négy fiú nagyon jól tanul: Ádám átlaga 4,5, Dávid már a Révai-gimnázium tanulója, Csaba is csak elvétve kap ötösnél rosszabb osztályzatot. Tanárai szerint rövidesen ő is révais lehet.Megrendítő a férfi nyugalma, életereje. A Fókusz egyesület nádorvárosi helyiségében találkoztunk, ugyanis hétfőnként önkénteskedik, már huszonöt éve.

Azokon segítek, akik nálam is rosszabb helyzetűek"

Csupor Attila és fiai, középen az ikrek által közrefogva Ádám. Mindenki kiváló tanuló. Fotó: Bertleff András

Az ad, akinek nincs



Az édesapa elmesélt egy történetet arról, hogyan viszonyulnak a világhoz a fiai. Ádám nemrégiben osztálykiránduláson járt a felvidéki Komáromban. Kapott öt eurót az útra: ebből egyet elfagyizott, négyet pedig odaadott egy daganatos betegeket támogató szervezetnek.

– mondja. Attila szakmája bútorkárpitos, jelenleg egy hátrányos helyzetűeket foglalkoztató cégnél mindenes napi négy órában.„Nem összetörtek, megerősödtek" – válaszolja, amikor arról érdeklődünk, hogy fogadták a fiúk az anya távozását. „Le a kalappal az urak előtt." Azóta még jobban tanulnak. „Egymásra támaszkodunk – avat be a mindennapokba. – Karácsonykor az egyikük tortát sütött, a másik takarított, hogy szép legyen minden, mire jön a Jézuska. Nálunk nincs bulizás, csak a feladatok." Az ikrek emellett az ETO-SZESE szép jövő előtt álló kézilabdásai. A Jóakarat hídján keresztül, olvasóink adományaiból most lapunk 150 ezer forinttal segítette a családot.Az édesapa beszél a lehetséges jövőről is. „A legjobb lenne, ha egy befektető venné meg a lakásunkat és albérlőként maradhatnánk. Ha mennünk kell, akkor boldog lennék egy önkormányzati bérleménnyel" – morfondírozik. Egy napra étkezésre kevesebb mint ezer forintjuk marad. Autójuk nincs, az édesapa betegsége folytán amúgy sem vezethetné. A Csupor család, apa és három fia eltökélten küzd, és igyekszik nem gondolni arra, mi lesz, ha már nem lesz lakásuk.