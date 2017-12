Egyedül neveli az apa a kerekesszékhez kötött kislányt és testvérét Győr közelében

Vivien nagy küzdő, mondja róla apukája, Krisztián.

Az écsi általános iskola előtt találkozom Kisházi Krisztiánnal. A pázmándfalui édesapa egyedül neveli a 12 éves Vivient és a négyéves István Gézát. "Az anyukák egy percig nem foglalkoztak gyermekeikkel, sőt, még gyermektartást sem fizetnek, márpedig ameddig nincs jogerős bírósági döntés, nem is számíthatok arra, hogy pénzt látok tőlük" – avat be a részletekbe Kisházi Krisztián.Vivien gondozásáért havi ötvenezer forint ápolási díjat kap, a családi kasszát még úgy tudja kipótolni, hogy autóvillamossági szerelőként olykor kisebb munkákat vállal a faluban. Vivien ellátása viszont szinte minden idejét leköti.A szépen felújított écsi iskola kapujában éppen a nagyobbik gyermekre várunk. Vivien jövőre felső tagozatba mehet (egy műtét miatt fél évig ágyhoz kötött volt, ezért az egy év csúszás), ami újabb gondokkal jár. Az écsi iskolában a felsősök része nem akadálymentesített, így minden bizonnyal Győrbe kell majd járnia. Autójuk nincs, a huszonöt éves járgányuk lerobbant, annak hiányában pedig nagyon nehéz a kerekesszékkel közlekedniük.

Ha támogatást adna



A Lapcom Média Alapítvány várja a jóakarat forintjait. Adományaikat átutalással, a 12096705-01312657-00100008-as számlaszámon, illetve az ügyfélszolgálati irodáinkban kihelyezett sárga postai csekkeken is eljuttathatják hozzánk.

"Vivien koraszülöttként, oxigénhiánnyal született, de nagy küzdő – mondja az édesapa –, persze olykor elszontyolodik, de mindketten bízunk benne, hogy fokozatosan javulhat az állapota. Hetente kétszer járunk a megyeszékhelyre úszásra, gyógytornász is kezeli, az iskolában konduktor foglalkozik vele." Az apa az utazásokra költségtérítést kap, de ez az útiköltségnek csak egy részét fedezi, a többit az ápolási díjból kell pótolnia.Közben Vivien is megérkezik. Mosolygósan hallgatja beszélgetésünket, de nem sokáig maradhatnak, mert még a kisebbik fiút is el kell hozniuk az óvodából. "Édesanyám sokat segít. Törekszem rá, hogy minél kevésbé szoruljak rá másokra, de most mégsem megy támogatás nélkül. A Kisalföld olvasóitól kapott százötvenezer forintot lányom fejlesztésére és közlekedési gondjaink megoldására fordítom. Jó lenne egy olyan autót szereznem, amelyben Vivi kerekesszéke is jobban elfér, mint a régiben" – osztja meg reményeit az apa.