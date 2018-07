Egy vendéggel és a pultossal is összeverekedett az ötfős társaság egy Győr környéki csárdában

A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség csoportosan elkövetett garázdaság bűntette és súlyos testi sértés miatt emelt vádat egy öt főből álló társaság ellen, akik tavaly ősszel egy Győr környéki csárdában hangoskodtak, verekedtek össze egy vendéggel és a pultossal.



A vádirati tényállás szerint a vádlottak az esti órákban együtt szórakoztak a csárdában, azonban összevesztek egymással, ezért kiabálni kezdtek, poharakat törtek össze, egyikük az asztalra is felmászott. A felszolgáló kérésre végül lecsendesedtek, de kicsivel később, mivel a pultos nem teljesítette egy kérésüket, őt kérdőre vonták, szidalmazták, és golyóstollakkal dobálták meg, majd újra egymással kezdtek veszekedni, kiabálni.



Mikor a felszolgáló jelezte, hogy záróra van, menjenek haza, ezen felháborodtak, és ezúttal a csárdában tartózkodó egyik vendéggel szólalkoztak össze, akit az egyik vádlott arcon is ütött. A vendég védekezésül visszaütött, amire a többi vádlott is rátámadt, többen is ütötték fejét és arcát, majd földre rántották, ahol tovább ütlegelték.



A verekedés közben a vádlottak egyike a pultba is befutott, ahol megütötte a pultost és megragadta a csuklóját, és hátrafeszítette a kezét.



A bűncselekmény következtében a pultos jobb kezének IV. kézközépcsontja eltört, míg a bántalmazott vendég bal arccsontja törött el.



A terhelteket az ügyészség csoportosan elkövetett garázdasággal és súlyos testi sértés elkövetésével vádolja, melyek miatt – a halmazati szabályokra figyelemmel – négy és fél év szabadságvesztés is kiszabható.