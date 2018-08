Egy nap alatt körbetekerte a Balatont két győri tanító, megnézheti az útjukat! - videó

A táv 206 kilométer, Miklósnak és Gergelynek 14 óra alatt sikerült teljesíteni.

Az úton 10-12 liter vizet ittak. Állításuk szerint semmi mást. Ötször-hatszor álltak meg pihenni.

Már ötödször vágtak bele az útba: a kihívás, a teljesítménytúra, a közös élmény és a hagyomány miatt.

Gergővel mindig nagyszerű élmény együtt bringázni. Sajnos év közben nem sokat tudunk összejönni, de ez a nap mindig stabil időpont az emlékeink, terveink kibeszélésére. Gergő támogatása nélkül valószínűleg vonattal érkeztem volna Lellére a végén

Mikivel régóta barátok vagyunk, ezért ez a túra nem csak a teljesítményről és a kihívásról szól, hanem a közös élményekről is. Az út során biztatjuk egymást, hogy legyünk kitartóak, lendületesek és ne csak akkor, ha bringán ülünk

Ha tehetik, mindketten egész évben kerékpárral közlekednek, Gergely dolgozni is biciklivel jár - egyébként tanító, ahogy Miklós is. Volt két kisebb túrájuk Győr környékén, a töltésen - ennyit edzettek a Balaton-kerülés előtt.A holtpont Miklósnál Balatonalmádinál volt, ahol többször eszébe jutott, hogy feladja, Gergelynél ez a pont Siófokon jött el, de aztán továbblendültek a nehézségeken: "beszélgettünk, gondolatokat tereltünk, felemlegettük az előző éveket, citromos szódával hidratáltunk vagy éppen jégkrémet ettünk" - mondják.Ezt a két győri tanító azoknak ajánlja, akik szeretnének egy olyan túrán részt venni, ahol megismerhetik a saját teljesítőképességüket, miközben gyönyörű tájakon kalandoznak." - fogalmaz Gergely.- árulta el Miklós.- zárta Gergely.A két győri tanító "levezetésként" másnap a Velencei tavat is körbekerülte, a hozzászólások között jelezheti, ha szeretné látni az arról készült videóit is!