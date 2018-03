Egy meg egy: nem egyre megy - kevesebben ajánljuk fel az adónk századrészét

Universitas–Győr Alapítvány – A felajánlott adó egy százalékokból a hallgatókat segítik. A képen Fáskerty Péter, aki közlekedésmérnökként végzett az egyetemen. Fotó: Béres Márton

A személyi jövedelemadó 1+1 százalékáról rendelkezés fontosságára hívta fel a figyelmet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, tavaly ugyanis csökkentek a civil szervezeteknek és az egyházaknak szánt felajánlások. Ez tulajdonképpen várható volt, hisz tavaly óta kérhető, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) töltse ki az adózó helyett a személyijövedelemadó-bevallásokat. Ez több millió adózó életét könnyítette meg, viszont a NAV a bevallás ezen részét nem töltheti ki az adózó helyett – ők pedig sokszor nem veszik a fáradságot, hogy rendelkezzenek a pénzről.Az elmúlt évek statisztikái szerint az adózók közel fele „bennhagyja ezt az összeget", így 6–8 milliárd forinttól esnek el a civil szervezetek, iskolai és kórházi alapítványok évente.Soltész Miklós államtitkár szerint 2010 óta folyamatosan növekedett vagy stagnált az egyházaknak szánt felajánlások száma, de tavaly nagyjából 50 ezerrel kevesebb lett az addig mintegy 1,1 milliós rendszeres „adományozói" szám. Változás, hogy 2018-tól az egyházaknak szánt 1 százalékos felajánlások visszavonásig megmaradnak, azaz nem kell minden évben újból ugyanoda elküldeni az összeget.Magyarországon 62 ezer bejegyzett civil szervezet működik, és az adózók most 29 ezer 400 közül választhatnak, tehát nagyjából fele képes ilyen felajánlást fogadni. Jó helyre megy az adónk az Universitas–Győr Alapítványnál is, ahol minden évben a Széchenyi-egyetemen ezt az egy százalékot felhasználva közel ezer kiemelkedő hallgató számára biztosított pályázati úton elnyerhető ösztöndíjat. Minden évben nagyjából 2 millió adózó dönt civil szervezetek egyszázalékos támogatásáról, körülbelül 8 milliárd forint értékben. Ez egy szervezetnél átlagban 300 ezer forintot jelent. A múlt évben azonban itt is csökkentek a felajánlások – mondta Fülöp Attila helyettes államtitkár. Csaknem 15 millió forinttal kevesebb pénzt kaptak a személyi jövedelemadó (szja) egy százalékaiból a Győri, a Pannonhalmi és a Téti járás civil szervezetei tavaly. A Győr-Moson-Sopron megyében évek óta a legtöbb adó egy százalékot begyűjtő Emberek az Állatokért Alapítvány tavaly 26 millió forintot kapott az adózók felajánlásaiból, kétmillióval kevesebbet, mint egy évvel korábban.