Egy korábbi vihar kezdte ki a balesetet okozó vadgesztenyét Győrben

A fának legfeljebb 8

Ismert Győrben a vitatott legenda, hogy a Klastrom Hotel gesztenyefája egyidős a karmelita kolostorral, vagyis 1732-ben ültették. A kis híján tragédiát okozó ágszakadás után a Soproni Egyetem szakértőiből álló csoport megvizsgálta a fát a rend megbízásából, egyszersmind a fa koráról is érdeklődtünk. A legendának vége. Dr. Varga Szabolcs egyetemi tanár elmondása alapján az átmérőt és az összes tényezőt figyelembe véve legfeljebb 130 éves gesztenyefáról beszélünk.Ami fontosabb, hogy mit javasol a szakértő csoport a karmelitáknak. Dr. Varga Szabolcs – a megbízó felhatalmazásával – beavatott minket, s a műszeres mérést, a környezetet, a talajt figyelembe véve két javaslatot adnak. A legfőbb baj, hogy a korábban szép, központi elosztású fa koronájának 50 százaléka sérült, ez kibillenti az egyensúlyt. A biztonság érdekében a maradék koronának az 50 százalékát vissza kell hát vágni, különben kidől a vadgesztenye. Ha ezt teszik, akkor a csoport 8–10 évet garantál a növénynek, de – tette hozzá a szakértő – egy torzó marad, ami mindig mindenkit a balesetre fog emlékeztetni. A másik javaslatuk, hogy kivágás esetén ültessenek a helyére hársat, akár kis levelűt, akár nagy levelűt, aminek ez a környezet és talaj tökéletesen megfelel, s el fog élni 300–400 évig.

A jelenlegi fa belseje – amit a hang terjedési sebességét mérő műszerrel vizsgáltak – nem tűnt rossz állapotúnak, a talajfelszín fölött 20 százalékos szilárdságcsökkenést látnak, ennyi a korhadófélben lévő anyag. Néhány méter magasan ez már csak 3–4 százalék, tehát a vékony korhadás halad felfelé, ami vadgesztenyénél nem veszélyes – hangsúlyozta az egyetemi tanár. Ám a lehasadt ágak alapján ki lehetett következtetni, hogy fent a koronában egy ág korábban már szétnyílt, s ez adhatta most meg magát. Súlyával ráesett az alatta lévőre, a kettő pedig a harmadikra, s végül három szakadt le. Kérdésünkre a professzor hozzátette: az isteni gondviselés menthette meg a hölgyek életét, mert az ág nem teljes súlyával esett rájuk. Ha a vékony gallyakat és a lombozat által felfogott vízmennyiséget figyelembe vesszük, többtonnás volt a leszakadt tömeg.Egyébként valószínű, hogy a korábbi szétnyílásnál turbulencia érte a fát, a szakértők ugyanis megkérdezték a meteorológiai szakszolgálatot és kiderült, most is hasonló történhetett, míg a szél 72 kilométeres volt.A tulajdonos a napokban megkapja a szakvéleményt, és – mint a Kisalföldnek már jelezte – a műemléki felügyelettel is egyeztetve később döntenek a növény sorsáról.