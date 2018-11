˝Egy kezdő mérnök nettó 250-300 ezer forint alatt nem áll szóba velünk˝ - állásbörze a győri egyetemen + fotók

„Mindenkit keresünk és annyit, ahányan jönnek" – ez a kulcsmondat többször is elhangzott az újságíró érdésére kedden, a Széchenyi-egyetem aulájában szervezett 13. Regionális Állásbörzén.A 34 kiállító jó ré persze az autóipart épviselte (főgyártó és beszállító) volt, de a prímet vivő nagyok, mint az Audi, a Dana mellett standdal jelent meg például a megyei kormányhivatal, amelynek munkatársai pár hetes tanfolyamokat ajánlottak azoknak, akiknek nem jut munka. Tőlü az is megtudtuk, hogy a legnépszerűbb targoncás, illetve mű örmös épzésü . Sok volt a ülföldi tulajdonú kiállító: dán, amerikai, indiai, német cégek keresté leendő alkalmazottjaikat.„Az állásbörze évek óta önszervező, a vállalatok minket keresnek meg, hogy szeretnének jelen lenni – nyilatkozta lapunknak Zentai Effi szervező. – Öt új kiállítónk van, a többiek évek óta ugyanazok." Újdonságként idén interjúszobát alakítottak ki, ahol a cégek egyből tesztelhetté a jelentkező felkészültségét. A kiállító általában mérnö öket, műszaki menedzsereket, logisztikusokat kerestek, de volt cég, amely építő- és építészmérnö ö után kutatott. Sokan a gyakornokokat szeretté volna magukhoz ábítani, de főállást is bőven ínáltak.Az Exxon amerikai olajcég IT-s és kontrolleres végzettségű fiatalokat keresett; mint mondtá , minden évben 8-10 főt vesznek fel a Széchenyi-egyetemről. Többségükkel vélhetően az állásbörzén találkoznak először. A budapesti székhelyű Antenna Hungária Zrt. szorosan együttmű ödik a Széchenyi-egyetemmel. Toborzási szakértőjü , Janka Miklós elmondta, hogy főleg villamosmérnököket keresnek.˝Évről-évre egyre nehezebb a kiválasztás – osztotta meg lapunkkal tapasztalatait. – A örnyéken egyre nagyobb a konkurencia, ráadásul nincs elég utánpótlás mérnökből, aki pedig végez, gyakran azonnal megy ülföldre.˝ Pedig egy kezdő mérnö nem keres rosszul: ˝Egy frissen végzett villamosmérnö nettó 250-300 ezer forint alatt nem áll szóba velünk; az informatikusok esetében ezt az összeget nyugodtan szorozzuk meg kettővel.˝„Azzal a céllal jöttünk, hogy a lehető legtöbb önéletrajzot gyűjtsü össze" – fogalmazott Balics Ákos, aki az Audi Hungária motorfejlesztésén dolgozik, s szívesen mesélt az érdeklődőknek munkájáról. Nem panaszkodik, már csak azért sem, mert évente étszer repülhet a cég mexikói és ínai részlegéhez. Apropó, önéletrajz: volt kiállító, amelynél arról panaszkodtak, hogy kevés fiatal érkezik felkészülten, önéletrajzzal a kezében, ráadásul sokan nem tudjá még, hogy milyen állást akarnak. Végezetül pedig egy dicséret, amelyet a tatabányai Coloplastnál fogalmaztak meg: „Sok kollégánk érkezett a Széchenyiről és teljes mértékben elégedettek vagyunk a munkájukkal."