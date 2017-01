Egy idős asszony meghalt Győrszentivánon, ahol leégett egy ház - fotók

- A helyszínen összegyűlt szomszédoktól úgy tudjuk: 80 év körüli, beteg asszony és 50 év körüli fia élt a házban. A tűzoltókat egy, a hajnali órákban munkába igyekvő férfi hívta ki, akinek kiabálására a szomszédok is felébredtek. A férfi egyik ismerőse elmondta: tegnap este fát vágott a kályhába, a szomszédok szerint a megrakott kályha okozhatta a tüzet, a háznak ugyanis leginkább a hátsó része égett ki, ahol a kályha is található. A helyszínen vannak az elhunyt asszony unokái is.- Hajnalban kigyulladt egy földszintes, 120 négyzetméteres családi ház Győrszentivánon. Az épület teljes terjedelmében égett, a győri hivatásos tűzoltóknak 3 vízsugárral sikerült eloltani - tájékoztatott Schreindler Ágnes alezredes, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalvezetője. A tűzoltók már kiérkezésükkor eszméletlenül találtak egy idős asszonyt, akit újraéleszteni próbáltak a mentők, de nem sikerült. Az oltás után, az utómunkák során még egy holttestet találtak a tűzoltók, úgy tudjuk, az asszony fia lehetett.A katasztrófavédelem műveleti szolgálat jelenleg is a helyszínen van, a tűz keletkezésének okát vizsgálják.- Teljes terjedelmében ég egy családi ház Győrszentivánon, az Árnyas utcában. Úgy tudják, egy ember meghalt, az oltás ezekben a percekben is tart. Kollégáink úton vannak a helyszínre, bővebb információ hamarosan!