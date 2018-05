Egy hamburgerezőben húzzák meg magukat, miután leégett a sárási házuk

Az Oláh családnak mindene odaveszett a pusztító tűzben. Felvételünk az eset után készült. Fotó: Kisalföld-archívum, Béres Márton



Várják a segítséget



Bármilyen segítséget szívesen fogad az Oláh család, ám most a legjobban pénzre lenne szükségük, hogy újra rendes kerékvágásba kerüljön az életük. Aki hozzájárulna az újrakezdéshez akár egy csekély összeggel, Oláh Sándor Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-15953076-os számú számlájára utalhat.

Megírtuk május 9-i lapszámunkban, hogy mindene odaveszett a nyugdíjas Oláh házaspárnak Sáráson május 8-án délelőtt, csupán megtakarított pénzüket – mintegy 250 ezer forintot – tudta kimenekíteni a lángok közül a férj, Sándor.„Aznap este az utcában aludtunk egy testvérnél, majd a munkahelyem felajánlotta, hogy meg tudjuk magunkat húzni a hamburgerező mögött található lakrészben" – kezdte a nyugdíjas asszony. „Az önkormányzat is ajánlott fel bérlakást, ám nem fogadtuk el, mert biztos van olyan, aki jobban rászorul, mint mi" – folytatta Oláh Sándorné, vagy ahogyan a legtöbben szólítják, Lolo.A család rengeteg segítséget kapott az elmúlt időszakban: volt, aki pénzzel (mint a Kisalföld olvasói a Lapcom Média Alapítványon keresztül), míg mások bútorokkal, használati tárgyakkal keresték fel őket, de sok ruhát is vittek nekik. „Szelektáljuk őket, mert ez nagyon sok nekünk, s ami olyan, azt visszük a családsegítőnek" – mondta Lolo.Az asszony szerint a biztosító is nagyon segítőkész, s úgy tűnik, minél előbb, jelen állás szerint szeptemberben sikerül vásárolniuk egy új, 30 négyzetméteres mobil házat. „A helyi iparosok azt tanácsolták, hogy csak szerkezetkész házat vegyünk, s ők majd befejezik a belső munkálatokat" – újságolta Oláh Sándorné, hozzátéve: a sárási közösség és a munkatársai is ott állnak mellettük a tűz óta.A tragédia után közvetlenül a nyugdíjas Sándor nem tudott választ adni feleségének, hogy nyolc cicájuknak sikerült-e kimenekülniük a lángokból. Később kiderült, egyik macskájuknak sem esett baja, ott élnek továbbra is egykori házuknál.