Egy fiatal, Győr melletti férfi közel hatvan millió forinttal károsíthatta meg idős szomszédját

A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével vádol egy fiatalembert, aki 2014. és 2017. között közel hatvan millió forint értékben kért és kapott kölcsön pénzt, ékszereket és gépeket az őt támogató idős, nyugdíjas hölgytől egy Győrhöz közeli településen.Az ügyészség közleményében az olvasható, hogy "a hatvanas éveiben járó hölgy már korábban, a településre költözésekor megsajnálta szomszédját, az akkor még gyerekkorú elkövetőt. Neki kezdetben édességekkel kedveskedett, 2014-től azonban – a férfi kérésére – pénzt adott neki. 2014. és 2017. között - ötvenkilenc millió forintnak megfelelő - 193.000 eurót adott a férfinak különböző célokra.A jelenleg huszonhat éves férfi ugyanis – egyebek mellett - többször is kért pénzt a vezetői engedély megszerzésére, melyet végül sosem szerzett meg. Erre egy balesetben derült fény, melyben összetörte a sértett autóját. Kért továbbá többször autóra, telek, ház vásárlására, büntetései, költségei kifizetésére.2017-ben a sértett 655.000 forint értékű ékszereit is kölcsönkérte, majd fűnyíró traktorját, egyéb gépeit és berendezési tárgyait is. A sértettet a vádlott azzal is hitegette, hogy az államkincstártól vár egy nagyobb összeget, annak kifizetéséhez kell neki pénz. Ennek alátámasztására fiktív ügyintézők nevében e-maileket is írt a sértettnek. Az összegeket a férfi felélte, bárokban elszórakozta. Az ékszereket zálogba adta, a gépeket, berendezési tárgyakat értékesítette.Tettéért a vádlottal szemben akár tíz év szabadságvesztés is kiszabható."