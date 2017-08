Egy fiatal férfi holttestére bukkantak a Mosoni Dunában

Egy fiatal férfi holttestére bukkantak ma reggel a Mosoni Dunában. Úgy sejtjük, a hétfőn eltűnt Dávidot találták meg.

Kedden írtuk

Valamit találtak a csónakok, de nem tudni, mi az. A Katasztrófavédelemre várnak."Ha hazajött, mindig beengedtem, adtam neki enni, tiszta ruhát, megfürődhetett. Nem tudom, miért jött ide" - mondta a Rába-parton állva a folyóban a tegnap eltűnt fiú édesanyja, Sztojka Olga.A huszonkét éves Dávid fürdeni jött a termálfürdő melletti kisághoz barátjával, amikor elnyelte a mély.Az édesanya megtörten nyilatkozott lapunknak: "kallódott, hiába próbáltam segíteni neki. A szemem fénye volt. Tegnap reggel láttam utoljára" - mondta a feketébe öltözött asszony, aki még hozzátette, nagyon fél, hogy más fiatalokkal is megtörténhet a tragédia, akik nem találják a helyüket a világban, ahogy fia, Dávid sem találta.A család már nem bízik a csodában, hogy a fiú túlélte és valahol kiúszott a partra. A kereső csónakok éppen a katasztrófavédelemre várnak a Rábán.Közben Dávid mostohanővérével beszéltünk."Nyolc felnőtt testvére van. Az egész család megrendült. Alkalmi munkákat vállalt, építkezéseken dolgozott. Mint jó fiúra emlékszem rá" - mondta ő.A helyszínen várjuk a Katasztrófavédelem munkatársait.A Rábában hétfőn eltűnt fiú keresését kedd délután három órakor folytatják. Műszeres mentés lesz folyószakasz lezárásával. A kutatásban a fertődi vízimentők hajója is segít majd.Negyed ötkor érkezett a bejelentés a győri rendőrségre, hogy egy fiú eltűnt a Rábában - azóta is keresik. Úgy tudjuk ketten mentek le a folyóra úszni, de egyiküket elragadta a víz és elmerült. A Kisalföld információi szerint a fiatal férfi húszas éveiben jár, őt keresik most a győri rendőrök a hivatásos tűzoltók, várják a Fertő-tavi vízi mentőket is.A helyszínen, a túlparton egy pár ült. Éppen arra sétáltak, amikor a fiú elmerült, még látták a karját, ahogy eltűnik a folyóban. Egyikük utánaugrott, percekig próbálta megtalálni a vízben, de nem sikerült - tudta meg a Kisalföld.