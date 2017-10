Egy éven belül felújítják a győri MTESZ- székházat

Épülettörténelem



Az épületben első közgyűlését 1904. november 3-án tartotta a Győri Iparkamara, a kamarák megszüntetésével pedig 1948-ban a MTESZ-nek adta az állam.

Sok győri bizonyára már megrémül, ha markolót lát egy patinás épület mellett. Megnyugtathatunk mindenkit, hogy nem bontják le a győri Szent István úton álló, jól ismert szobros sarokpalotát, aminek sorsáról kérdeztük az új tulajdonost. A régóta hirdetett MTESZ-székházat tavaly késő ősszel a Leier-csoport vette meg, hogy elsősorban irodaházzá alakítsa.Mártonné dr. Baj Mária ügyvezető igazgatótól megtudtuk: a Radnóti-iskola tőszomszédságában a leendő mélygarázs alapját készítik most elő, ezért az elmúlt hetekben a Nagy Jenő úti hátsó részből egy 6–7 métert statikai okból elbontottak. A parkolás megoldatlan kérdés volt a régi székháznál, most lesz egy 250 négyzetméteres mélygarázs és egy udvari parkoló összesen 19 hellyel. Ennek kialakítása után következik a teljes felújítás és modernizálás, s a garázslehajtó meg a kapu elkészültével a folyosói részt is visszaépítik. Addig átlátunk a kis utcából a járásbíróságig.Az ügyvezető igazgató elmondta: a Leier-csoport úgy látja – s ezzel nyilván nincs egyedül –, hogy a győri védettségű székház legfőbb építészeti értéke a köralapú aula, amibe beletartozik a kaprioriai márványból készült lépcső, a kovácsoltvas korlát, a gyönyörű ólomüveg ablak és a kupola is. Ezeket a tulajdonos felújíttatva meghagyja, akárcsak a külső homlokzatot és a hozzá tartozó szobrokat, amelyeknek a restaurálását győri cég fogja elvégezni. A homlokzat színe nem változik – közölte az igazgató.Az elmúlt években odabent a TIT Pannon Egyesület csak a földszintet használta a két szintből, vele a 40 fős kistermet, a hat 16 fős helyiséget és az irodákat. A fenti 700 négyzetméter jó ideje üres volt, itt egy 100 és egy 70 fős előadó, egy 60 fős klubhelyiség és egy 25 férőhelyes kisterem várta már az új gazdát. A nagyteremben sokan megfordulhattak, tudják, hogy különösebb esztétikai értéket nem rejt, a Leier cég terve, hogy a csaknem 7 méteres belmagasságú helyiségben a leendő bérlő kétszintes irodát alakíthat ki. Egyelőre egyébként – mint mondta – mindenhol megmarad a jelenlegi beosztás, amíg nem ismerik a későbbi bérlői igényeket.Összesen 1000 négyzetméternyi bérelhető irodát jelent mindez a három szinten, a tetőtérben pedig – annak megemelése nélkül – egy 130 és egy 150 négyzetméteres, tetőteraszos penthouse lakást alakítanak ki, amikhez külön lift vezet. Az irodák is, a lakások is bérelhetők lesznek.Mártonné dr. Baj Máriától megtudtuk: várhatóan 2018 harmadik negyedévében végeznek a félmilliárdosra tervezett beruházással.