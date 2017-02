Egy este az Edvin Marton-bolygón: szombaton jön a győri koncert! - fotók

Vivalditól a Queen-en és a Coldplay-en át a Metallica-ig hallhat slágereket Edvin Marton szombati koncertjén a közönség. Az Emmy-díjas hegedűművész rock zenekarával legújabb albumát, a Rock Symphonyt mutatja be az Audi Aréna színpadán 19 órától, s mindent megtesz azért, hogy felejthetetlen, egyedülálló élménnyel gazdagodjanak a győriek. A szervezők több ezres közönségre számítanak, a klasszikus és rock hangzást ötvöző műfaj kedvelői régóta vártak Győrben erre az estre, az év crossover koncertjére.Jól felépített és megtervezett, látványelemekkel és sztárvendégekkel gazdagított show-t kapnak azok, akik szombat este az „Edvin-bolygóra" lépnek. Ahogy a magyar származású, világhírű művész fogalmazott: „Ez egy olyan zenei bolygó, ahol a szerelem és a virtuozitás találkozik és egyáltalán nem mindegy, hogy ezen a bolygón mi történik. Ennek én vagyok a karmestere, ezért minden számot, a műsor minden másodpercét az elejétől a végéig megtervezem – semmi sem véletlen". A színpad mögé hatalmas led falat helyeznek el, az ott látható effektek még élvezetesebbé teszik a zeneszámokat. Edvin Marton sztárvendége lesz egy Párizsban, Bécsben és Budapesten táncoló prima balerina és Nagy Balázs színész-énekes is, akik tovább emelik az est fényét, fokozzák hangulatát. A koncerten felcsendül az 53. Eurovíziós Dalfesztivál győztesének, az orosz Gyima Bilan Believe Me című dala is, amelyet Edvin Marton hangszerelt. Ezt a világsikert újfajta hangzásban és a verseny pillanataiból összevágott filmmel a győri közönség hallhatja elsőként – árulta el a művész.Mindezt 1699-es Stradivari hegedűjén adja majd elő a zenész, amely a világ egyik legértékesebb hangszere: csaknem 7 millió dollárt ér.