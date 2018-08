Egy asszony is eltűnt a mosonmagyaróvári villanyszerelő megölésével gyanúsított férfi környezetéből

É. Imrét emberöléssel gyanúsítja a rendőrség, de Orlik Vilmos eltűnésével is összefüggésbe hozzák

Fotó: bors.hu / Bánkúti Sándor



Sorra kámforrá válnak az emberek É. Imre környezetében. A rendőrség két, villanyszerelőként dolgozó alkalmazottja – Má­csik Zoltán és Orlik Vilmos – eltűnésével is összefüggésbe hozza a vállalkozót, előbbi megölésével meg is gyanúsították a férfit. Ám most újabb megdöbbentő információ birtokába jutott a Bors : É. Imre szomszédasszonyának is nyoma veszett.É. Imre a gyanú szerint március végén megölte a villanyszerelőként neki dolgozó Mácsik Zoltánt. Az építőipari vállalkozót nem sokkal később letartóztatták, de a mosonmagyaróvári családapa holtteste a mai napig nem került elő. Az előze­tes­ben ülő fér­fi Győrben élt, Ausztriában is dolgozott, szabad­ideje nagy ré­szét viszont az ikrényi birtokán töltötte, amit a helyiek csak horrortanyaként emlegetnek. Innen, a tanyája közvetlen telekszomszédságából tűnt el a tulajdonosnő.– Imre az elmúlt években erőszakosan felvásárolta a telke közeli ingatlanokat, amiket egybenyitott. Óriási gödröket ásatott, s szinte mindennap égetett valami lomot. A portát hatalmas, összetákolt kerítéssel vette körül, hogy senki ne lásson be – mesélte a Borsnak Olrik Vilmos fia.– Imre a szomszédnő telkét is meg akarta venni, de nem járt sikerrel. Aztán az asszony rozoga háza különös módon nagyjából egy éve teljesen leégett – folytatta a megtört férfi. A helyszínen érdeklődő munkatársunknak többen is állították: a tűzeset után a nőt még nagyjából egy hétig látták a településen, ház híján a gépkocsijában húzta meg magát. Aztán nyomtalanul el­tűnt.