Egész Győr az óriáskeréken pörög - Megválaszolta olvasóink kérdéseit az üzemeltető

A múlt pénteken üzembe helyezett óriáskerék napok – sőt, hetek – óta tematizálja a helyi közbeszédet. Számolatlanul készítették a fotókat már az építése közben is; a világítás üzembe helyezése óta pedig kisebb verseny alakult ki, hogy ki tud olyan szögben felvételeket készíteni, amelyeket még nem láttunk. Aztán olyan szögből is lefotózták a kereket (annak rögzítőoszlopait), amely újabb hullámot adott a hírverésnek. Olvasóinktól is kaptunk olyan fényképeket, amelyeken az látszik, hogy a csavarhelyek mindegyikét nem töltötték ki, illetve van olyan csavar, amelyet csak félig rögzítettek a helyén.



A biztonságos működés volt a kérdés.



Az óriáskereket üzemeltető cég gyorsan reagált, közleményt adott ki, amely így szól: „A csavarok, amelyek a képen hiányoznak vagy lazának tűnnek, plusz biztonsági tartalék csavarok, nem képezik a kötelező, tervek alapján előírt alkatrészek részét. Az óriáskerék 165 km/óra szélerősségig biztonságos, mely tengerparti, extrém körülményeknek is megfelel. Nyitás előtt, az érvényben lévő előírásoknak megfelelően, statikai és műszaki ellenőrzés történt. (Ennek igazolását csatolták is – a szerk.) A szerkezet teljesen biztonságos és üzemképes. Az elmúlt nyár folyamán a Balatonnál működött 100 százalékos biztonsággal, a vendégek maximális elégedettsége mellett." Maradtak azonban még kérdések, így az alkalmat megragadva azokkal kerestük meg a cég vezetőjét, Németh Károlyt, amelyeket olvasóink nekünk is feltettek. Mindenekelőtt: amely így szól: „A csavarok, amelyek a képen hiányoznak vagy lazának tűnnek, plusz biztonsági tartalék csavarok, nem képezik a kötelező, tervek alapján előírt alkatrészek részét. Az óriáskerék 165 km/óra szélerősségig biztonságos, mely tengerparti, extrém körülményeknek is megfelel. Nyitás előtt, az érvényben lévő előírásoknak megfelelően, statikai és műszaki ellenőrzés történt. (Ennek igazolását csatolták is – a szerk.) A szerkezet teljesen biztonságos és üzemképes. Az elmúlt nyár folyamán a Balatonnál működött 100 százalékos biztonsággal, a vendégek maximális elégedettsége mellett."Maradtak azonban még kérdések, így az alkalmat megragadva azokkal kerestük meg a cég vezetőjét, Németh Károlyt, amelyeket olvasóink nekünk is feltettek. Mindenekelőtt:

– Az üres csavarhelyeket szándékukban áll kitölteni, vagy maradnak így, a közleményük tartalmának megfelelően?

– A látogatók és az olvasók megnyugtatása érdekében már pótoltuk, de műszakilag nem feltétele a biztonságos működésnek.



– Ha az üres csavarhelyet az önök magyarázata alapján még el is fogadjuk, a félig becsavarttal már nehéz ezt megtenni. Sokan szimpla trehányságnak tartják. Ezt is javították?

– Az esetet követően tüzetesen felülvizsgáltattuk a berendezést a műszaki vezetővel és javítottuk a kérdéses csavarozást. A felülvizsgálat során műszaki hiányosság nem került elő.



– Olvasóink felvetették azt is: a terület (Dunakapu tér) alapja elbírja-e az óriáskerék súlyát?

– Statikai számítások és igazolások készültek ezzel kapcsolatban; a tér technikai és statikai adottságai és az óriáskerék tervei alapján. Elbírja, igen, abszolút biztonságos, plusztalpalások és nagyobb felületek lettek kialakítva az érintkezési pontokon, ezzel is biztosítva az egyenletes súlyelosztást, hogy még az óriáskerék talpazata alatti térburkolat se sérüljön.



– Milyen forgalmat bonyolított le eddig az óriáskerék?

– Naponta több százan kíváncsiak az óriáskerékre, és bízunk benne, hogy a karácsonyi és újévi ünnepsorozat végéig minél több győri és környékbeli vendég számára nyújt még maradandó élményt.



– Mit tapasztalnak: fényes nappal vagy inkább este népszerűbb?

– Mind a nappali, mind az éjszakai órákban népszerű a látogatók körében, hiszen mindkét napszak más élményt nyújt. Nappal a város és a környék nevezetességei láthatók, míg sötétben a város fényei, majd az adventi rendezvénysorozat karácsonyi hangulata ad felejthetetlen élményt 50 méter magasságból.



– Van korhatár, ami alatt gyerekek nem ülhetnek fel? Az ő biztonságukért ki a felelős?

– Minden korosztály számára látogatható, de 14 éves kor alatti gyermekek esetében minimum egy felnőtt kísérő szükséges. Kétéves kor alatt ingyenesen látogatható az attrakció.



– A gondolákba – bár hatszemélyesek – sokszor csak két-három ember ül be. Máshol is úgy csinálták, hogy nem töltötték fel teljesen a szabad helyeket? Pedig úgy rövidebb lenne a sorban állási idő.

– Ugyan a kabinok valóban hatszemélyesek, de törekszünk rá, hogy négy embernél ne ültessünk több vendéget egy kabinba. Ezt megfelelő körültekintéssel kell kezelni, hiszen vannak látogatók, akik amiatt panaszkodnak, hogy viszonylag többet kell várakozni, mert nem töltjük fel maximálisan a kabinokat. De többségben vannak azok a vendégek, akik csak a barátaikkal, a családtagjaikkal szeretnének együtt utazni az óriáskeréken.