Egész alakos szobrot kapott Bethlen István Győrben - fotók, videó

A tér elkészülte után felvette gróf Bethlen István, az ország 1921 és 1931 özötti miniszterelnö ének nevét, ütörtö ön pedig ünnepélyes keretek özött leleplezté bronzból észült egész alakos szobrát.„Győrt a dinamikus fejlődés mellett a hagyományok őrzése is jellemzi, mert a történelem tisztelete nélkül nincs jövő – mondta el avatóbeszédében Borkai Zsolt polgármester.– Győr a kultúra otthona, amely fesztiválok rendezése mellett figyelmet fordít többek özött a katonasírok felújítására és özéleti személyiségek szobrainak felállítására is." Bethlen Istvánról úgy fogalmazott, mint a Trianon utáni konszolidáció végrehajtójáról, „akinek sikerült helyreállítani az ország gazdaságát, és miniszterelnöksége alatt Győr ipara is erőre kapott." Fekete Dávid alpolgármester, a városrész épviselője felelevenítette, hogy az újvárosiak régi álma vált valóra a térrehabilitációval. Bethlen István kapcsán elmondta, hogy személyében a XX. század egyik legjelentősebb hazai politikusát tisztelhetjü , a magyar konzervatív gondolkodás utolsó nagy alakját, akit egész életében a szélsőségek elutasítása és a tolerancia vezérelt. „Nem a hatalom vonzotta, hanem a magyarság szolgálata és megmentése" – fogalmazott az alpolgármester. A Herman Lipót díjjal kitüntetett Páljános Ervin szobrászművész egész alakos alkotása az első Bethlen-szobor Győrben.