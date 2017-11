Édes az élet Győrben

Az Édes élet elnevezés elég egyértelmű utalásnak tűnik egy édességboltról lévén szó, ez az új győri hely azonban jóval több ennél. Ahogy a Frappé applikációba feltöltött képeiken is látszik , a delikát finomságok széles ínálata mellett ülönböző táská , pénztárcá , illatosító , kozmetikumok, fürdősütemények és még pezsgő és borok is kaphatóak náluk.

„Az volt az ötlet, hogy az emberek olyan dolgokkal vegyé magukat örül, amelyek megédesítik az életüket. Prémium olasz ávékat, csokoládékat, süteményeket, valamint egyéb nemzetközi finomságokat ínálunk és ügyelünk rá, hogy minőségben a többi nálunk kapható termé is passzoljon hozzájuk" – mondja Miklós, az üzlet tulajdonosa.

Az Édes életben lévő finomságok négy éve minden karácsonykor és húsvétkor megtalálhatóak voltak az Árkád folyosóján lévő „Caffé e Cioccolato" házikóban és a webshopjukban is elérhető acímen. Mostantól viszont már állandó helyen, a Széchenyi tér sarkán elhelyezkedő üzletben várjá a helyi ínyenceket.„A korábbi években hozzánk járó vevőinket is szeretnénk újra megtalálni amellett, hogy minél több új látogatót ismertessünk meg egyedi és kiváló minőségű termékeinkkel. A márká jelentős részét épviseljü is Magyarországon, ezért viszonteladó partnerek jelentkezését is várjuk. Természetesen jó néhány izgalmas ajándé ötlettel is szolgálhatunk karácsonyra, születés-, vagy névnapra és egyéb alkalmakra" – folytatja a tulajdonos.