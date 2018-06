Ebből a vízből a kutya se ihat Győrzámolyon - olvasói fotók

Az olvasók által közzétett képek mutatják, mi festi barnára a szigetköziek hangulatát.

Így néz ki a víz a kádban és ilyen nyomot hagy.

Lássunk néhány idézetet a Facebook-csoport bejegyzéseiből.„Lassan nem tudom megszámolni, hányszor volt kint nálunk a Pannon-Víz (megjegyzem, hibát nem találtak), de a helyzet egyre rosszabb" – írják a győrzámolyi Iskola utcából. „Jönnek, megnézik az aknát, átmossák a rendszert, pár napig minden hepi, majd megint egyre rosszabb a helyzet." „Lassan 3 hónapja mindig átmosnak? Hónapok óta – változó intenzitással –, de totál mocskos a víz." „Fizetjük a csapvizet, de meg kell vennünk a buborékmentes ásványvizet, hogy lehessen inni." „Nem beszélve a berendezésekről, csaptelepekről, amik tönkremennek." „Pici babáinkat ebben fürdessem?" „Ladaméron, az Országút utcában is hasonló a helyzet, még a kutya is ásványvizet iszik!"Tóth László, a Pannon-Víz Zrt. diszpécserszolgálat-vezetője a Kisalföld megkeresésére elöljáróban igazat adott a bejelentőknek, idén tavasszal a szigetközi vezetékhálózaton is többször találkozhattak vízelszíneződéssel. „A karbantartás mellett több kényszerű beavatkozásra is szükség volt", mert bár a Révfalu Vízműtelepről érkező víz paraméterei folyamatosan megfeleltek a határértéknek, néhány körzetben – főleg az új építésű, nagy vízfogyasztású családi házas lakóutcákban – elszíneződött víz jelent meg. „A vízműtelepet elhagyó ivóvíz vas- és mangántartalma valóban közelít a nullához, de mégsem teljesen nulla. Ez a nagyon kis mennyiségű (literenként 0,01 mg), egészségre ártalmatlan vas- és mangánvegyület össze tud gyűlni bizonyos helyeken. A lerakódások pedig erős áramlásváltozás hatására mobilizálódnak, felkeverednek, barnás elszíneződést okoznak."Ennek oka a vízmű szerint lehet egy megnyitott vagy kitört tűzcsap, egy tartálykocsi feltöltése – permetezéshez, útépítéshez –, de az is, ha egyszerre több medencét töltenek fel.„Ilyenkor az egész évben takarékos vízfogyasztást kiszolgáló rendszerek többszörös túlterhelést kapnak, és megjelenik az elszíneződött ivóvíz. Ezt öblítéssel távolítjuk el a hálózatból" – jelezte az illetékes, hozzátéve, hogy ezt teszik majd most is: a tűzcsapokon tervszerűen kiengedik az elszíneződött vizet a hálózatból, s így rövidesen ismét átlátszó lesz az ivóvíz.„Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük, az érintett körzetekben kompenzációt alkalmazunk" – felelte a vállalat nevében Tóth László.