Durvul a vezetési morál, megszólalnak a `Győrben közlekedünk´ szerkesztői

A közlekedés társasjáték



"Elkötelezettek vagyunk a megújuló energiaforrásokon alapuló tömegközlekedés mellett, a P+R parkolók győri meghonosítása mellett. Támogatjuk azon törekvéseket, hogy kevesebb jármű közlekedjen az utakon és a győriek az alternatív megoldásokat (kerékpár, gyaloglás, tömegközlekedés) válasszák és részesítsék előnyben.



Üdvözöljük a bérkerékpár-rendszert. Messze nem értünk azonban egyet azzal, ahogy a közlekedést a városvezetés jelenleg kezeli. Tapasztaljuk a közlekedésszervezés hiányosságait, a helyi tömegközlekedés mostohagyermekként kezelését.



Legfontosabb célunk az, hogy a Győrben közlekedők szemlélete megváltozzon. Fogadjuk el, hogy a közlekedés társasjáték, amelynek vannak szabályai. Aki játszani akar, annak ismerni kell a szabályokat, el kell azokat fogadnia, még ha nem is tetszik egyik-másik" - vallották a győri közlekedési oldal szerkesztői.

Hibák és `kasztok´



"Mindenki mást tart hibásnak. A saját hibáit senki nem hajlandó elismerni, rögtön támadásba lendül, ha nyilvánosan megszégyenülve érzi magát. Bizonyos `kasztokhoz´ tartozók szemet hunynak a maguk közül valók szabálysértésein és mondvacsinált indokkal mentegetik.



Ezek a csoportok meg vannak győződve arról, hogy a társadalom számára fontos tevékenységük mentesíti őket a szabályok betartása alól. Hiszen csak 5 percre álltak meg a tilosban" - mondták a kritikus hozzászólásokról a szerkesztők.

A morál



"A győri közlekedési morál szerencsére nem olyan rossz, mint amilyen a híre. A közlekedési morál alacsony szintje nem helyi, hanem regionális jelenség. Ahogy a történelem során mindig, a közlekedés területén is kelet és nyugat között egyensúlyozunk. Még itt Győrben is" - vélekedtek a szerkesztők.

Az egyik videón záródó sorompó alatt hajt keresztül az autós Ménfőcsanakon. Többen úgy robogtak át a piroson, mintha lámpa nem lenne. Az Árkád közeli jelzőlámpás körforgalomban egy golfos autóversenyen képzelte magát.Másik sofőr szembehajtott a forgalommal, mert nem volt türelme várni. Találkoztunk gyerekeket felelőtlenül szállító szülővel, majdnem balesetet okozó bringással. Tolatás közben koccanó, majd elhajtó sofőrrel.közel 900 szavazatot kaptunk. Olvasóinknál az a kamionos verte ki legjobban a biztosítékot, aki záróvonalnál előzött az Audinál.Melyik közlekedési szabálytalanságot érzik a legkirívóbbnak? - kérdeztük a "Győrben közlekedünk" szerkesztőitől. "Minden szabálytalanság durva. A KRESZ lényege, hogy keretbe foglalja a közlekedés során betartani szükséges szabályokat. A figyelmetlenségből, a szabályok nem ismeretéből eredő szabályszegések is szabályszegések.A legdurvább szabálytalanságok közé azokat az eseteket soroljuk, amikor szándékosan hagyják figyelmen kívül a szabályokat. Ezek a sofőrök tudják, mit tesznek, tudatosan sodornak veszélybe másokat és önmagukat is" - hangzott a válasz. A győri közlekedéssel foglalkozótöbb mint 3300 követője van. A szerkesztők őrzik inkognitójukat, több videó közlése után megfenyegették őket a "főszereplők"."Mindannyian napi több órát töltünk a győri forgalomban. Egyikünk megvette az első fedélzeti kamerát és hamar sok `érdekes´ szituációt rögzített. Több mint egy évea felvételeket, miközben a győriek is küldenek tanulságos pillanatképeket. Tükröt tartunk a győri közlekedők elé" - közölték a szerkesztők. Minden képen kitakarják a gyalogosok arcát, a gépjárművek rendszámát. A vonatkozó törvényi előírásokat ismerik, a témában született kúriai döntéseket követik, így jogsértést nem követnek el. A nyersfelvételeket nem őrzik, kivéve a baleseteket rögzítő képsorokat. Utóbbiakat a hatóságok kérésére átadják."Többször előfordul, hogy munkáltató kéri: a céges járművel kirívóan közlekedő alkalmazottját mutató felvételt adjuk oda neki vágatlanul. Az említett okokból ezeket a kéréseket visszautasítjuk. Minden felvételt megvitatunk. Ha valami nem egyértelmű, szakértő segítőkhöz fordulunk" - tették hozzá a szerkesztők.Az utolsó gondolatukat érdemes megfontolni. "Az oldalunkra kerülő minden felvételen szabálytalanság történik. A közösségi média alapvetően irracionális és szubjektív megnyilvánulásoknak ad széles teret. Ez a hozzáállás az objektivitást rendre sarokba szorítja. Hogy mi igazságtalan, sajnos nem az határozza meg, hogy az adott felvételen szabálytalanságot követ-e el valaki."