˝A Somogyi Imre utca kissé lejt a város felé, a Templom utca felől zúdult le az ár, a csatornafedelet is felnyomta és bugyogott fel onnan is a víz. Később, amikor csendesedett az eső, akkor erről a szakaszról le is vonult az ár. Ma már csak némi sár és hordalék maradt hírmondónak" - írta olvasónk, Dániel csütörtökön.