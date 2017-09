Dupla teltházzal nyitott Budapesten a Hegedűs a háztetőn - Hamarosan Győrben az előadás

Szeptember 10-én kétszer is megtelt a Papp László Budapest Sportaréna átriumszerűen kialakított nézőtere. Az Alföldi Róbert rendezésében színpadra állított Hegedűs a háztetőn a világ egyik legismertebb musicalje, számtalan helyen és szereposztásban volt már műsoron az 1964-es Broadway-es bemutató óta. Természetesen Magyarországon is játszották már, de ezúttal új kivitelezésben, parádés szereposztással került színre.A tejesember szerepében Stohl András, aki felejthetetlen alakításával felsorakozik a Tevjét korábban alakító, nagy elődökhöz. Feleségét, Goldét a kirobbanó tehetségű, Éder Enikő játssza. Csákányi Eszter is feltűnik Jente, a házasságközvetítő szerepében, humoros alakítása kiemelkedő momentuma a musicalnek. Fruma Sára szerepében Tóth Gabi brillíroz, rajta kívül pedig fontos szerepekben tűnik fel többek között Hevér Gábor, Martinovics Dorina, Bánfalvi Eszter, Sodró Eliza, Pájer Alma, Kornis Anna, Makranczi Zalán, Szatory Dávid, Bányai Kelemen Barna, Fehér Tibor, Márton András, Lugosi György, Patkós Márton, Náray Erika, Misurák Tünde és Juhász Levente.

A Hegedűs a háztetőn a hagyományról, az elfogadásról és az emberségességről szól. Alföldi Róbert magabiztos kézzel, a tőle megszokott érzékenységgel nyúlt a mindenkit érintő, fontos kérdésekkel és aktualitásokkal foglalkozó színpadi produkciókhoz.



- Olyasmit kap el a darab, ami manapság is aktuális, rólunk szól. Meggyőződésem, hogy attól függetlenül melyik Istenben hiszünk, a hétköznapi életben is jól ellennénk egymással. Még akkor is, ha a szomszéddal kicsit zrikáljuk egymást, tudunk békében élni. Valahogy azonban mindig úgy alakul a történelem, hogy azok, akik irányítanak, nem az életben és a valóságban élnek, azok kitalálják, hogyan lesz nekünk jó, hogyan és miként és kiket kell utálnunk, hogyan és miként és kiket kell szeretnünk. Erről, valamint a családról és a családot összetartó szeretetről beszél a Hegedűs a háztetőn. Arról, hogy a minket összetartó szeretetet semmi sem írhatja felül" - nyilatkozta a rendező még a darab első olvasópróbáján.

A kiváló alakítások mellett a mindvégig látványos koreográfia már rögtön a nyitánynál elvarázsolja a nézőket. A táncjelenetek Vári Bertalan munkáját dicsérik, míg a jelmezeket Tihanyi Ildikó álmodta meg.Alföldi úgy alkotta újra a Hegedűs a háztetőnt, hogy maradandó élményt nyújtson nézői számára. A darab végén alkalmazott megoldás pedig olyan katartikus élményt nyújt, ami önmagában egyedülállóvá teszi rendezői munkáját.A budapesti premier után 8 további vidéki nagyvárosban is látható lesz a Hegedűs a háztetőn, Győrben 2017. szeptember 23-án az Audi Arénában kerül színre.