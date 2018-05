Dugó az M1-es autópályán: 30-60 perccel hosszabb menetidőre számítsanak!

A közlekedők az aktuális korlátozásokról, forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a 06-1-336-2400-s telefonszámon vagy a www.utinform.hu oldalon tájékozódhatnak, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.

Az M1-es autópályán szerdáról csütörtökre virradóan jelentősen megnőtt az átmenő forgalom nagysága. A gyorsforgalmi úton zajló, balesetveszélyes burkolathibákat javító munkálatokhoz kapcsolódóan emiatt két helyen is lelassult a forgalom a főváros felé vezető oldalon.Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a szokásosnál is nagyobb a forgalom, több helyen is telítettek a sávok, az átmenő forgalom az átlagoshoz képest közel másfélszer nagyobb.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. folyamatosan végez az M1-es autópályán nagyobb volumenű beavatkozásokat, hogy a leromlott, balesetveszélyes szakaszokat a lehető legrövidebb időn belül kijavíthassa. A közlekedők két helyen számíthatnak munkavégzésre ma délutánig a Budapest felé vezető oldalon, a 43-as és 45-ös, illetve a 31-es és 35-ös kilométerszelvények között, előbbi munkálatai 9, utóbbi esetében 3 napja zajlanak a munkálatok. Ezeken a helyeken a szokásosnál is erősebb forgalom miatt már szerda este és csütörtök kora reggel is érezhetően lelassult a forgalom, a közlekedők az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán 30-60 perccel hosszabb menetidőre számíthatnak. Ezért a társaság javasolja, hogy aki teheti, az 56-os Tatabánya-Óváros és a 26-os herceghalmi csomópont között kerüljön az 1-es főúton, de már ott is élénk a forgalom, ahogy a többi alternatív útvonalon.A közlekedők informálása érdekében az M1-es autópályán Hegyeshalomtól egészen Herceghalomig, a Budapest felé tartó oldalon valamennyi változtatható jelzésképű táblán torlódásra hívják fel a szakemberek a figyelmet, magyar és angol nyelven egyaránt - tájékoztatott a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztálya.