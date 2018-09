Dr. Hajnes József, volt kazinczys diák: Az egészségnek a dobogón a helye

,,Az, hogy orvosi diplomát szerzel, nem egy kaput nyit ki, hanem százat" - mondja Dr. Hajnes József, aki Pro Universitate Ezüst-díjat vehetett át diplomaosztóján június végén, a Semmelweis Egyetemen.

Mindig hangsúlyozom, hogy ezt a díjat a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének többi tagjával közösen érdemeltük ki. Már az egyesület alumnija vagyok, de korábban két évig elnökként tevékenykedtem, és prevenció fókuszú projekteket vittünk véghez

Ahogy a középiskola kiválasztásában, úgy a továbbtanulásban is nagy szerepe volt a véletleneknek. Nem nagyon gondolkoztam, hogy »mi leszek, ha«.

Színjátszással és a humán tárgyakkal foglalkoztam inkább, majd egy baleset következményeként esett a választásom a biológia-kémia fakultációra. A 11. osztály előtti nyáron Németországban voltam, és ért egy baleset egy rossz mozdulat miatt.

Elmentem egy ottani ambulanciára, és öt napon át jártam egy orvoshoz, aki segített rajtam. Közben sokat beszélgettünk, és ez az egész tapasztalat olyan hatással volt rám, hogy hazaérkezés után arra jöttem rá, hogy embereken szeretnék segíteni, így döntöttem a kémia és biológia mellett, előbbiből előrehozott emelt szintű érettségit tettem

Általában egészségesen születünk, de vannak faktorok, amikről nem tehetünk, például hogy hova és milyen genetikai állománnyal születünk. Van egy pakk, amit magunkkal hozunk, ám a betegségek 90 százaléka megelőzhető

A Balassagyarmati Egészségnevelő Program arról szól, hogy öt iskolában egészségnevelő foglalkozásokat tartunk három éven át. Az a célunk, hogy a mostani fiatalok merjenek felelősséget vállalni az egészségükért.

Életszerű dolgokról beszélgetünk, mint például arról, hogy miért káros a dohányzás. A projekthez egy tudományos kutatást illesztettünk – szociológia, pszichológia és más tudományágak bevonásával –, azért, hogy kiderüljön, a most tizedikes diákok tudása (pontosabban tanulása) az egészségről hogyan változik a foglalkozások során.

Ehhez megnéztük, hogy kezdetben mekkora tudástárral rendelkeztek ők, és az eggyel felettük járó diákok. Így mérhető lesz a program sikeressége. Reméljük, a kapott eredmények azt fogják mutatni, hogy érdemes folytatni, akár az ország többi részén is

„A leendő orvostanhallgatóknak azt tanácsolom, hogy nem kell nagy jelentőséget tulajdonítani az egyetemi eredményeknek. Az, hogy egyetemista vagyok csak az életem egy szelete...

Mondom ezt úgy, hogy az első két évben gyakran lemondtam dolgokról, és csak az egyetemnek éltem. A lényeg, hogy őrizzük meg kitartásunkat, és ha valamelyik vizsga nem sikerül, ne a kudarcokkal törődjünk, hanem nézzünk előre, és legyünk rendíthetetlenek" – üzeni a leendő hallgatóknak Dr. Hajnes József.

– meséli a Kazinczy Ferenc Gimnázium egykori diákja, aki frissdiplomásként rögtön el is helyezkedett az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) alkalmazottjaként, ésA véletlenek szerepeA Tolna megyéből származó fiatal egykor úgy került a gimnáziumba, hogy a testvére Győrbe költözött, majd ő is megkedvelte a várost, így győri középiskolába akart felvételizni.– emlékezett vissza Dr. Hajnes József, aki 2019 januárjában a PhD képzést is elkezdi, mellette párhuzamosan folytatva azt az orvos-szakmai kérdésekkel foglalkozó munkakört, amiről szintén sokat mesélt a kisalfold.hu-nak.A pakk, ami velem jönA Szekszárd mellől, Bátaszékről származó fiatal már egy éve dolgozik az ÁOK-n, korábban megbízottként, július elsejétől pedig alkalmazottként vesz részt az említett – európai uniós finanszírozású – egészség-megőrzési projektekben.Dr. Hajnes József a Semmelweis Egyetemen eltöltött hat év alatt azt tanulta, hogy hogyan lehet gyógyítani a betegségeket és hogyan lehet javítani az emberek életminőségén. Közben látta azt is, ahogy– fejti ki Dr. Hajnes József, aki szerint Magyarországon sajnos tabu az egészség.Máshogy is lehet„Az egészséget valamiért nem helyezzük fel a dobogóra, nem része a közbeszédnek.Az államé, hogy olyan tudás birtokába jutassa a közoktatással az embereket, hogy ok-okozati viszonyban lássák a betegségeket. Az egyéné pedig, hogy feltegye a kérdést: és én mit tehetek az egészségemért?".Dr. Hajnes József jelenleg a Balassagyarmati Egészségnevelő Program és az Egészséges EOK (Elméleti Orvostudományi Központ) elnevezésű projekteket vezeti. Utóbbi keretein belül sporteseményeket és előadásokat szerveznek, annak érdekében, hogy az orvostanhallgatók elsajátíthassák a prevenció lényegi elemeit, legyen az a mozgás, vagy a lelki egyensúlyra való törekvés.– ismertette Dr. Hajnes József a Nógrád megyei projektet.Egyéni motivációkHa a menedzsment szálról az orvosi pálya más vizeire evezne a frissdiplomás fiatal, akkor a későbbiekben legszívesebben gyerekgyógyászattal foglalkozna.Dr. Hajnes József bár egy percig sem gondolkodott, hogy elmenjen-e külföldre, látja, hogy„Nem szabad az alapján általánosítani, hogy tudjuk, sokan külföldön építenek orvosi karriert.A legjobb természetesen az lenne, ha nem kényszerből kellene külföldre menniük. Gondolok itt arra, hogy a rezidensként megkeresett 160 ezer forint épp a túlélésre elég" – mondja végül a Semmelweis Egyetem munkatársa.