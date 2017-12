Döntenie kell a győri Máriának, hogy mire költ: ételre vagy ruhára

Még csak fürdőszobájuk sincs, a vizet a kályhán melegítik. "Alig van tüzelőnk, nincs a gyerekeknek meleg ruhájuk, ételre is alig jut. Én sokszor nem is eszem, csak egy kis tej és kenyér legyen nekik. Két éve meghalt az apjuk, azóta egyre rosszabb a sorsunk. Se karácsonyunk, se rendes életünk" – panaszolja az édesanya, aki gyermekeivel családi pótlékból él.Ők most nincsenek itthon, csak a legkisebb, aki betegség miatt hiányzik az oviból. A többiek iskolába járnak. "Hogy legyen belőlük valami" – mondja Mária.

Az anya szeretne dolgozni, hogy jobb körülményeket teremtsen otthon, de nem kap állást. "Nincsenek iskoláim, ha már meghallják a nevemet, előítéletesek velem, vagy ha rám néznek, mert nem tudok szépen felöltözni. Sokszor papucsban megyek ki az utcára is, mert döntenem kell, hogy mire költök, ételre vagy ruhára" – folytatja.Az iskolára is alig tudtak néhány tanszert megvásárolni, amire feltétlenül szükségük van a gyerekeknek. Ezen a nehéz helyzeten segítettek most olvasóink, akik a Jóakarat hídján keresztül 150.000 forinttal támogatták a Lakatos családot.