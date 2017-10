Dobritmusra inganak a kövek - videó

Gellért otthon és egy győri magántanárnál tanul dobolni.

A szentbékkállai Kőtenger különleges látványa és hangulata nemcsak a kirándulókat vonzotta az őszi jó időben, hanem néhány alkotókedvű győri fiatalt is. A tizenkét éves Fehér Gellért – aki ötéves kora óta dobol – magabiztosan ül dobszerelése mögött abban a zenei klipben, melyet október 19-én osztott meg YouTube-csatornáján (Gelly Feher).A naplementekor játszódó videót Molnár Máté és Boros Bence készítette. Az ő nevükhöz, valamint Fenesi Biankához köthető az a rövidfilm, melyről februárban számolt be a Kisalföld. Télen a jéggé dermedt magyar tengert varázsolták a nézők elé, most ősszel viszont az Ingókövet láthatjuk egy teljesen újszerű perspektívából – dobszereléssel a tetején.

A Balatonról készült felvételük több mint 170 ezer megtekintést generált közösségi oldalukon, sőt, februárban több nagyobb sajtóorgánum is beszámolt a kreatív csapat munkájáról. Újabb képkockáik Boros Bence szerint eszünkbe juttathatják a téli rövidfilmet, hiszen mindegyik esetében egy ismert helyszínt nem megszokott köntösben tárnak elénk.„A tanulás és a sportolás mellett dobolással töltöm a legtöbb időmet. Hobbiként és szenvedélyként is tekintek a zenélésre. Gondolkodom, hogy zenész legyek felnőttkoromban, de a közgazdászpálya is érdekel, így a tanulást sem hanyagolom el" – mondta a Győrújbaráton élő Fehér Gellért, aki naponta legalább két órát dobol és a jazz jelenleg a kedvenc műfaja.Gellért otthon saját kútfőből és egy győri magántanárnál is szokta fejleszteni zenészi képességeit. Osztályfőnöke, diáktársai, sőt, nemzetközi jazz-zenészek is támogatják, Brian Culbertson mellett Candy Dulfer is népszerűsítette már feldolgozásait. „Egyszer felléptem az iskolai farsangon. Szerencsére nem vagyok lámpalázas, de egy egészséges izgalom mégiscsak van bennem" – tette hozzá Gellért, aki egy gyermekkori koncertélmény miatt döntött úgy, hogy dobos legyen.A videoklip sikeres együtt- működésről tanúskodik, hiszen Bence és Máté a jövőben is készít majd zenei kisfilmeket Gellérttel karöltve. „Ennél a klipnél az volt a kihívás, hogy körülbelül harminc percünk volt a dobolós rész felvételére, hiszen a naplementét választottuk fő témául" – hangsúlyozta Máté, aki izgalmasnak élte meg, hogy egy szikla tetején kellett fel-le mászkálniuk.A forgatás érdekessége, hogy az arra kiránduló turistákat szinte mintha odaszegezték volna a sziklák köré: várták, hogy milyen koncert következik.A rövidfilmben hallható zenét Anika Nilles zeneszerző és dobos írta, akinek munkáit Gellért gyermekkora óta figyelemmel kíséri.„Ő az egyik példaképem. Igyekszem ellesni a technikáit és rengeteget tanulok ebből" – mesélte a fiatal tehetség, akinek édesapja elárulta: Gellért már három hónapos kora óta imádja hallgatni a jazzlemezeket.Fehér Gellért legújabb zenei klipjét a szentbékkállai Kőtengernél forgatta Molnár Máté és Boros Bence.