Döbbenetes mennyiségű szemetet szedtek össze négy Győr környéki településen - fotók

Hétvégén tavaszi szemétszedési akciót szerveztek Dunaszegen, Dunaszentpálon, Kunszigeten és Öttevényen. Elsődleges cél volt a külterületek megtisztítása, különös tekintettel a Bolgányi út környékére, a Mosoni-Duna mindkét partján. A szervezők kesztyűkkel, zsákokkal, szendvicsekkel és ásványvízzel várták az önkénteseket."A fotón is látszik, egyetlen délelőtt alatt rengeteg szemét gyűlt össze. Két utánfutót még le sem raktunk, amikor a felvétel készült, valamint ebben nincs benne az öttevényiek gyűjtötte, szintén több konténernyi szemét" - kezdte dr. Szigethy Balázs, a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője. Körülbelül 100 ember vett részt a gyűjtésben."Nagyjából 25 köbméter szemetet szedett össze Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget. Száz körüli gumiabroncsot szállítottunk a dunaszegi hulladékudvarba. Körülbelül 350-400 zsák fogyott" - tette hozzá dr. Szigethy Balázs.Elkeserítő, hogy a legkülönfélébb hulladékok jöttek elő, több zsáknyi madártoll, több bezsákolt állati maradvány, de volt teljes kanapé, tévé, háztartási hulladék, építési törmelék, autógumi és egyéb alkatrészek, valamint sok szelektíven gyűjthető holmi is. A lelkes önkénteseket Dunaszentpálon meleg levessel és friss lángossal várták.Az öttevényi önkormányzat és a helyi civil szervezetek szintén kitettek magukért, ők is rengeteg szemetet szedtek össze április első hétvégéjén. A szemetelésnél sajnos nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ez nem a szegényes magyar fizetéseken múlik. Aki elhajít akár egyetlen zsebkendőt, magáról állít ki szegénységi bizonyítványt. Úgy, hogy hulladékudvarok szinte mindent ingyen vesznek át és minden településen van szelektív gyűjtősziget is.