Döbbenet: Tompa Eszter gyilkosát 14 éve már kihallgatták, de futni hagyták

Ezeket a kutyákat lopta el a gyanú szerint társával S. A. Saját maga okozta ezzel a vesztét. Fotó: police.hu

Megdöbbentő információ birtokába jutott a Kisalföld: tizennégy évvel ezelőtt az elsők között volt S. A., akit Tompa Eszter halálával kapcsolatban kihallgattak, mégpedig egy-két nappal a gyilkosság után. Ott ült tehát az akkor 22 éves férfi az életvédelmi alosztályon. Ennek oka az volt, hogy S. A. bejelentette piros Opel Corsája eltűnését, s ha emiatt talán nem is idézték volna a rendőrségre, Eszter halálával kapcsolatban egy autót kerestek. Ilyen esetben pedig minden aznapi kocsieltűnés egy szál, amit vizsgálni kell.A második egérútS. A. számára nyilvánvaló volt, hogy ebben az ügyben kérdezik őt a nyomozók, de hogy ott pontosan mi hangzott el és miért nem szúrt szemet 2003 szeptemberében a piros kocsi, nem tudjuk.A rendőrségi vezetők egyébként kifejtették a csütörtöki sajtótájékoztatón, hogy a gyermekszemtanúk leírása alapján más autót kerestek.Ehhez csak egy adalék: tudomásunk szerint S. A. a logikai sorrendet kissé óvatlanul megfordította a bejelentéskor, hiszen előbb kezdte el autóját köröztetni, s utána vitte el a rendszerben szereplő kocsit a szlovákiai bontóba, átlépve az akkor még szigorúan őrzött határon. Mondhatjuk, hogy ez volt a másik egérútja.Az évek teltek, s amint a nyomozóknak vallotta, mindennap rettegett a csengetéstől, s a hét-nyolc év után leülepedő félelmét újra felkeltette benne, amikor egy főügyész vagy rendőri vezető arról nyilatkozott az újságban, hogy "Tompa Eszteré" az első számú felderítetlen gyilkossági ügy.Francia buldogok, hogy a gyanúsított egy lopáson bukhatott meg, s vélhetően egyezett a 14 éve őrzött DNS-minta a közelmúltban rögzítettel. A Kisalföld megtudta, melyik lehetett ez a lopás.Négy hónapot kell visszaugranunk az időben, amikor beszámoltunk arról, hogy szeptember 5-én egy győrszentiván-nagyhegyi tenyésztő otthonából egy csoki labradort és több francia buldogot vittek el a tolvajok , akik még arra sem vették a fáradságot, hogy a kert felől menjenek be az udvarra. Egyenesen az utca felől érkeztek: leemelték a kaput, majd egyszerűen besétáltak.

Mekkorát tévedtek a szemtanúk?



A sajtótájékoztatón a rendőrség többek között arról beszélt, hogy a gyerekszemtanúk egy teljesen más kocsit neveztek meg, mint amit a gyanúsított használt a gyilkosság elkövetésénél. Nem tudjuk pontosan, milyen volt az autó, de egy akkor több mint húszéves Opel Corsáról vallott a gyanúsított. Így nézett ki egy abból a korszakból származó Corsa. A másik képen pedig az akkor körözött Volkswagen Passatot látjuk. A sajtótájékoztatón a rendőrség többek között arról beszélt, hogy a gyerekszemtanúk egy teljesen más kocsit neveztek meg, mint amit a gyanúsított használt a gyilkosság elkövetésénél. Nem tudjuk pontosan, milyen volt az autó, de egy akkor több mint húszéves Opel Corsáról vallott a gyanúsított. Így nézett ki egy abból a korszakból származó Corsa. A másik képen pedig az akkor körözött Volkswagen Passatot látjuk.

A lebukás A rendőrség október utolsó napjaiban adta hírül , hogy meglettek a tolvajok. Idézzük akkori írásunkat: "azonosították a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható 34 éves férfit, akinek rábcakapi otthonában tartottak házkutatást. A bűnügyi osztály beosztottjai az ingatlanban találtak egy labradort és egy francia buldogot, időközben megszületett kölyökkutyáikkal együtt. A sértett a helyszínen felismerte az anyaállatokat és a rendőrök – az ebek iratainak bemutatása után – visszaadták a négylábúakat a családnak. A nyomozók másnap elfogtak egy 36 éves gönyűi lakost, aki további két lopott kutyához vezette el a győri rendőröket. A gyanúsítottak kihallgatásukkor beismerték a bűncselekmény elkövetését." Ugye látják önök is a "36 éves gönyűi lakost"? Ő S. A.Igen, ő azTegnap felhívtuk a sértettet, Rikovics Gergőt, aki szeptemberben a Kisalföldnél jelentkezett a lopás hírével. Azonnal megerősítette: igen, S. A. volt az egyik tolvaj, akit egyébként már régóta ismer. "Volt feleségemet jobban megrázta a hír, amikor kiderült, hogy róla van szó. Fiunk tíz-tizenkét éves korában többször vele jött haza Sopronból. Soha nem gondoltuk, hogy ilyenre képes lehet. A rendőrségi videofelvételen már sejtettük, a monogrammal együtt biztosak voltunk abban, hogy ő az."Rögzített DNSNagyon úgy tűnik tehát, hogy S. A. saját magának okozta a vesztét, amelyért persze egyáltalán nem kell sajnálni. Ugyanis e lopás kapcsán vettek tőle DNS-mintát, amire például súlyos bűncselekményeknél, de bizonyos értékhatárt meghaladó károkozásnál kerül sor.A kutyalopással kapcsolatban megírtuk, hogy az ebek értéke 1,2 millió forint volt – ez pedig információink szerint, ha nem is sokkal, de meghaladja ezt a bizonyos határt. S hogy mennyi idő alatt elemzik ki a mintákat, úgyszintén változó: ha sürgős eljárást kérnek, egy-két nap is elég, de ha nem, hónapok telhetnek el.S. A.-t a kutyalopási ügyben október végén fogták el, így nagyjából két, két és fél hónap alatt a rendszer lefuttatta a mintát és kiadta az egyezőséget. Ezt a vizsgálatot a fővárosban, a Szakértői Intézetben végzik, tehát nagy valószínűséggel Budapesten vették észre, hogy egy gyilkossági ügy mintáival találtak átfedést.Számított rá?A rendőrségi sajtótájékoztatón azt mondták, S. A. semmilyen ellenállást nem tanúsított, csendben ült a rendőrségi autóban, míg a kapitányságra értek vele, s elmondta, rettegett a naptól, amelyről jól tudta, bekövetkezhet. Ha jól gondoljuk, már akkor sejthette a vesztét, amikor a kutyalopás után DNS-mintát vettek tőle.A Győri Járásbíróság pénteken elrendelte előzetes letartóztatását , a védelem nem fellebbezett. A nyomozási bíró ezt azzal indokolta, hogy bár S. A. a tettét beismerte, az elkövetés módját a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján vizsgálni kell. Emellett fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye is a terhére rótt cselekmény tárgyi súlya miatt, jelen állás szerint a zsinórral elkövetett fojtogatás különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésnek minősülhet, s a törvény ezt 10–20 évig, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetheti.A vád- és nyomozó hatóság még vizsgálja, hogy a csütörtökön elhangzott verzió valóban igaz-e , de a cikkünkhöz érkezett hozzászólások mutatják, hogy a közvéleményt nem győzte meg maradéktalanul ez a vallomás.