Django játékból kapja el a csempészeket - videón mutatjuk a győri kutyát

A NAV megyei pénzügyőrei az M1-es autópályán egy Mercedes kisbuszbantaláltak a napokban. A fogást Django, a cigaretta- és kábítószer-kereső kutya szimatolta ki. A két éves, itthon ritkának számító holland juhásszal a NAV Nádor utcai telephelyén találkoztunk Győrben. Bár nevét véres Tarantino-film hőséről kapta, Django roppant barátságos kutya."Django kiképzése öt hónapja zárult, alig múlt egy éves, amikor a NAV megyei állományába vettük. A felkészítés során életszerű helyzeteket gyakorolt. A kollégák cigarettákat, kábítószereket dugtak el csomagokban, autókban, raktárakban, amelyeket Djangónak fel kellett ismernie" - mondta Kovács Mária, a NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatóságának szóvivője.A legszebb Django munkájában, hogy a fiatal holland juhász játékból buktatja le a csempészeket. A dohánytermékek mellett öt különböző kábítószert (hasis, marihuána, amfetamin, kokain, heroin) képes felismerni. Jellemzően hetente három alkalommal 12 órát szolgál és csak gazdájával, Vasa László járőr főtörzsőrmesterrel dolgozik. Főként közúti ellenőrzéseken keresik a zavarosban utazókat, de akár szórakozóhelyeken is feltűnhet Django, hogy kiszimatolja a drogot. Jó volt hallani, hogy miután végeznek a munkával, a kutyát hazaviszi magával Vasa László. Djangót családtagként szeretik otthon.A cigarettacsempészek elsősorban Szerbiából és Ukrajnából szerzik be cigarettát, amit jellemzően Ausztriában, Németországban értékesítenek. Egyes információk szerint egy dobozt két euróért vásárolnak, amelyért akár 4-5 eurót is elkérnek a nyugati országokban. Egy dobozon legalább 1-1,5 eurót (310-470 Ft) nyerészkednek. Django egyik legnagyobb eredménye a már említett 360 doboz cigaretta volt. 7200 szál cigit talált a kutyus, amiért 422 ezer forint jövedéki bírságot szabtak ki. "A sofőr a helyszínen kifizette az összeget" - tette hozzá Kovács Mária. A csempészek leleményességéről sokat mond, hogy a gépjárművek szinte minden gyári üregéből került már elő füstölnivaló. Ilyenkor a kutya jelzésével segít a pénzügyőröknek, hogy bontsák-e a kocsit vagy sem.Ha jelez Django, akkor gyakran pótkerekeket kell felvágni. Vasa László a gumi kopogtatásával ellenőrzi a szimatot. A Kisalföld stábja a saját fülével győződött meg arról, mennyire más hangot ad az üres és a cigarettákkal telerakott pótkerék. Djangónak a Kisalföld stábjával nem volt nehéz dolga: a Nádor utcai telepen "amatőr" csempészként egy furgonba és bőröndökbe rejtettünk cigarettát. Nem egészen egy perc alatt "lebuktunk". Utána Djangónak - mint mindig - járt a jutalomfalat és a játék kedvenc labdájával.