Dj vagy zongoraművész is lehet egy hétig Győrben - fotók

„Én magam is itt szorítottam a nyakamhoz először hegedűt és próbáltam ki a szaxofont" – mondta a Hangszert a kézbe interaktív kiállítás sorozat győri megnyitóján Bajnai Zsolt, a Nemzeti Kulturális Alap Hangfoglaló Könnyűzenei Támogató Program megvalósításáért felelő kollégium vezetője. Majd azt is hozzátette, a különböző hangszerekkel szakemberek segítségét kérve ismerkedhetnek a fiatalok és idősek is a Rómer Házban, szombatig mindennap.„A résztvevők megismerkedhetnek azzal a hangszerrel, amivel komolyan is foglalkozni szeretnének, akár művészi szinten, akár maguk örömére. Különben nem biztos, hogy találkoznának azzal az eggyel. Remélem, sikerül nekik és feléled bennük a késztetés a zenetanulásra" – említettem Dilignes Tibor a győri önkormányzat részéről.A Hangszeresek országos Szövetségének Elnöke, Balogh Géza pedig kiemelte, szerinte a zenének nem lehet ellenállni. A programmal pedig céljuk, hogy az élő zene szeretetét mindenhova eljutassák.„A rendezvény egyik kiindulópontja volt, hogy egy felmérés szerint Európában csak a bolgároknál játszanak kevesebben hangszeren, mint nálunk. Kodály országa vagyunk és alig zenélünk. Azt szeretnénk, ha egy fiatal tehetség sem kallódna el" – hangsúlyozta Bajnai Zsolt.A megnyitókor a győri Hild iskola diákjai már javában ismerkedtek a hangszerekkel. A kilencedikes Gácsfalvi Vivien Lilit és Kovács Liliánát a dj pult felszerelései ejtették rabul. „Fél éve már volt róla szó otthon, hogy szeretnék egyet. Akkor anyuék azt mondták, majd meglátják. Talán ez most segít kicsit az ügyön" – reménykedett Vivien. Liliána pedig elmesélte, nyolc éve zongorázik, három éve szaxofonozik és a csornai Rubato Bandban játszik. „Ha lenne rá lehetőségem, ez az elektromos vonal és a gitár is érdekelne" – jegyzete meg a fiatal lány. Tóth Karina viszont éppen a klasszikus zenét szereti. „Régi vágyam, hogy zongorázzak. Most biztosan ki próbálom" – mosolygott Karina.A Hangszert a kézbe dob és ütőhangszeres, gitáros és basszusgitáros, billentyűs, népi és klasszikus hangszerek, elektronikus zenei, valamint stúdiós szekciókkal várja az érdeklődőket, hogy megszólaltassák a „kiállítási tárgyakat". Ezen kívül pedig 16 rendhagyó énekórát, 7 hangszeres és hangtechnikai kurzust és több koncert is tartanak a héten.