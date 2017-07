Diplomát osztottak Győrben az Apáczai Csere János Karon - fotók

A legnépesebb szak – 81 friss diplomással – a gyógypedagógia volt, tanítóként negyvennyolcan végeztek, a nemzetközi tanulmányok képzésben 22 frissdiplomás fejezte be tanulmányait.Simon Róbert Balázs győri országgyűlési képviselő, a Parlament oktatási Bizottságának tagja a széchenyis diploma értékéről beszélt ünnepi köszöntőjében. „Az oktatás magas színvonala Győr város és a régió további fejlődése szempontjából egyaránt fontos. A munkaadók keresik a fiatal, jól képzett szakembereket. Az álláskeresők aránya több éve a főváros után Győrben a legalacsonyabb, jelenleg 2% körül van" – mondta a képviselő, aki a Széchenyi István Egyetem óraadó tanára is. Ablonczyné dr. Mihályka Lívia,a Kar frissen kinevezett dékánja a jövőt jelenítette meg a jelenben. - Az Apáczai Csere János Kar másfél éve csatlakozott a Széchenyi István Egyetemhez, amely kilenc karral és nagyon világos jövőképpel rendelkezik. Az egyetem arra törekszik, hogy modern, a XXI. század kihívásainak megfelelő intézmény legyen, s nemcsak regionális, hanem országos, sőt nemzetközi szinten is a meghatározó egyetemek között jegyezzék. Az Apáczai Kar csatlakozása szinte egybeesett az egyetem struktúraváltási és profiltisztítási folyamatával. A csatlakozást követő változásoknak, a Széchenyi Egyetem stratégiai vonalába való beilleszkedésnek és kialakított gyakorlataihoz történő alkalmazkodásnak, a gondolkodásmódok összecsiszolásának kissé fájdalmas hatásai is érzékelhetők voltak. Most elmondható, hogy a kar jelenleg az egyetem nevelés- és társadalomtudományi képzéseinek otthona.A jogász szak mellett a három igazgatási képzés bővítette, kiegyenlítette a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar oktatási kínálatát, szélesítette munkaerő-piaci kapcsolatrendszerét, s lehetővé teszi a jogi-igazgatási szakterületen a győri összhallgatói létszám megtartását, növelését – jelentette be beszédében dr. Szegedi András dékánhelyettes a diplomák átadásakor. Az igazgatási szakokra főként a térségi toplistás gimnáziumokból jelentkeznek, kerülnek be, s háromnegyedük a szebbik nem képviselője. Szorgalmuk, felkészültségük példa az intézmény más szakjain is – szólt az elismerés az ünnepi alkalmon.A munkaügyi és társadalombiztosítási szakon tizenkilencen végeztek, nyolcan kiváló minősítésű diplomát vehettek át. A kiválók között van a gencsapáti Baracskai Luca, aki Szombathelyről, a Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskolából jött Győrbe tanulni. Kiváló lett a szombathelyi Czenki Balázs (Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium, Szombathely). az acsalagi Kajtár Katalin (Hunyadi János Gimnázium, Csorna), a gyömörei Káléné Vas Irén (Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, Győr), a soproni Kerezsi Bernadett (Széchenyi István Gimnázium, Sopron), az ajkai Németh Petra (Ajkai Szakképző Iskola, Ajka), a sárvári Szalay Orsolya (Tinódi Sebestyén Gimnázium, Sárvár), a mezőörsi Tóthné Kiss Judit, (Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola, Győr),Az igazságügyi igazgatási szakon tizenheten vettek át diplomát, nyolcan a legjobb minősítésűt érdemelték ki.. A kiválók között szerepel a süttői Barakka Petra (Bárdos László Gimnázium, Tatabánya), a rábapatonai Bári Maja(Kazinczy Gimnázium, Győr), a devecseri Fekete Réka (Bródy Imre Gimnázium, Ajka), a győrszemerei Hegedüs Ágnes (Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont, Győr), a győri Horváth Gábor, a mosonmagyaróvári Korcz Dominika (Kazinczy Gimnázium, Győr), a kőszegi Schwahofer Zsófia(Jurisich Miklós Gimnázium, Kőszeg), a hegyeshalmi Wieger Zsófia (Kossuth Lajos Gimnázium, Mosonmagyaróvár).A nemzetközi igazgatási szak hat végzettje közül a gyömörei Kovács Petra (Révai Gimnázium, Győr) és a bakonyszentlászlói Steigler Dániel (Krúdy Gyula Gimnázium, Győr) voltak a legjobbak.A jogi szakokleveles mérnök szakirányú továbbképzési szakon a legjobbakközött szerepel a nyúli Bogár Veronika (Krúdy Gyula Gimnázium, Győr), a mosonmagyaróvári Ferenczy Balázs (Hild József Építőipari Szakközépiskola, Győr), a győri Hosszú-Bozzay Enikő (Révai Gimnázium, Győr), és a budapesti Molnár Szilvia.A jogi felsőoktatási szakképzési szakon húszan végeztek, ketten kaptak kiváló minősítésű diplomát. Krupánszki Viktória vértesszőlősi, a tatai Református Gimnáziumból jött Győrbe, Marton Szabolcs, pápai, s a helyi Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola az egykori alma matere.